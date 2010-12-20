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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

"کتاب فلسفه" منتشر می‌شود

"کتاب فلسفه" منتشر می‌شود

"کتاب فلسفه" به همت انتشارات دی کی (DK) به‌زودی در 352 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادگیری فلسفه برای تازه‌کارها می‌تواند دلیلی برای ترسیدن باشد. به ویژه آنکه فلسفه همواره مترادف با مسایل کلان زندگی و پرسشهای بنیادین و درآمیخته با مسایل انتزاعی پیچیده دانسته شده است که گاه چه بسا هیچ گونه ارتباطی هم با زندگی روزمره ندارد.

"کتاب فلسفه" اما با استفاده از گرافیکی نوآورانه و خلاق کوشیده است درک مفاهیم جدید را برای کسانی که به تازگی با مسایل فلسفی مواجه شده‌اند،‌ آسانتر نماید تا کسانی که علاقه‌ای عام به ایده‌ها و اندیشه‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی دارند، درست همانند دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی، بتوانند از این کتاب که ارتباطی وثیق با زندگی دارد، بهره‌های فراوان ببرند.

"کتاب فلسفه" به زودی به همت انتشارات دی کی (DK)در 352 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1209650

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