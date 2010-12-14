توسعه صنایع مرتبط با بخش کشاورزی در فارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی در خصوص تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی با بازرگانی استان فارس اظهار داشت: با توجه به اینکه حجم وسیعی از تولیدات زراعی و باغی کشور در این استان تولید می شود هرچه سریعتر باید نسبت به توسعه صنایع مرتبط با کشاورزی اقدام شود.

وی با اشاره به نقشی که تعاونیها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی می توانند داشته باشند، گفت: در این راستا دارای تعاونیهای قوی و فعال در بخش کشاورزی استان هستیم که می توانند در اجرایی سیاستها و کوتاه کردن دست واسطه ها، تامین منافع تولید کننده و مصرف کننده، تلاش کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی صنایع فرآوری و تکمیلی بخش کشاورزی فارس گفت: 53 درصد از تولیدات بخش کشاورزی و دامی استان فارس تبدیل و دارای ارزش افزوده می شود.

وی اضافه کرد: صنایع تبدیلی به عنوان حلقه تکمیل کننده بخش کشاورزی از عوامل توسعه پایدار است و باید گفت که سالانه پنج میلیون تن از محصولات بخش کشاورزی توسط واحدهای صنایع تبدیلی استان فرآوری می شود.

خرد افزود: برنامه و حمایتهای خوبی به منظور گسترش صنایع بخش کشاورزی از جمله تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام، تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری در این بخش، توسعه و تحقیق در واحدهای صنایع تبدیلی به منظور بالابردن کیفیت محصولات تولیدی و تولید محصولاتی با استانداردهای ملی و بین المللی در دست اجرا است که در صورت تحقق در آینده صنایع تبدیلی بخش کشاورزی استان فارس جایگاه ممتازی را به دست می آورد.

وی با بیان این که برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید روشهایی طراحی شود که منافع هر دو را تامین کند، گفت: بین تولیدات بخش کشاورزی و مصرف کننده واسطه هایی وجود دارند که نیازمند است چرخه تولید تا مصرف به شکلی ساماندهی و مدیریت شود که واسطه ها نتوانند منافع این افراد را دستخوش فرصت طلبی و منافع شخصی خود کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشت گندم در این استان تصریح کرد: در میان تولیدات بخش کشاورزی گندم بهترین محصول و متناسب با اقلیم فارس است که عمده نیاز آبی این محصول از نزولات جوی تامین می شود و نسبت به دیگر محصولات دارای هزینه تولید کمتری است.

خرد یادآور شد: به منظور دریافت بیشتر اعتبارات ملی در جلساتی که با مسئولین مطرح شد که با توجه به سهمی که این استان در تولید محصول استراتژیک گندم دارد باید اعتبارات ملی به آن اختصاص یابد .

در این جلسه رئیس سازمان بازرگانی استان فارس ضمن بیان مباحث مربوط به بازاریابی گفت: بین سازمان بازرگانی و جهادکشاورزی تعامل بسیار خوبی وجود دارد و این تعامل منجر به افزایش توان دو سازمان خواهد شد.

مهران حفاری افزود: سازمان بازرگانی همیشه با کنترل و نظارت بر بازار سعی در حفظ منافع تولید کننده دارد و یکی از راهکارهای مناسب برای کوتاه شدن دست واسطه ها فعال شدن تعاونیها تولیدکنندگان و فروشندگان و حضور پر رنگ آنها در بازار بوده که ضمن کوتاه شدن طول مسیر تولید به مصرف، باعث کاهش هزینه ها نیز می شود.

وی با بیان این که تعاونیهای بخش کشاورزی به ویژه سازمان تعاون روستایی با عرضه مستقیم محصولات بخش کشاورزی می تواند در تنظیم بازار و قیمت محصولات نقش اساسی داشته باشد، گفت: برای کوتاه کردن دست واسطه در بخش کشاورزی باید راهکارهای قانونی که مورد تایید هر دو سازمان باشد تدوین شود که ضمن ساماندهی بازار مصرف منافع تولیدکننده و مصرف کننده نیز تامین شود.