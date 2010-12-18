92 درصد کارمندان وزارت کار به منازل رفتند/ نگرانی‌ کارمندان از "دورکاری"

خبرنگار مهر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطلاع کرد که از روز سه شنبه هفته گذشته طرح دورکاری در ساختمان 11 طبقه ای این وزارتخانه واقع در خیابان آزادی آغاز شده است.

براساس اطلاعات رسیده، از 975 کارمند قراردادی و رسمی این وزارتخانه (بدون شاغلین بخش نقلیه و چند بخش دیگر)، حدود 900 نفر مشمول طرح دورکاری شده و به منازلشان منتقل شده اند.

همچنین گفته می شود که از 975 نفر کارمند این وزارتخانه حدود 340 نفر از آنان به صورت قراردادی با وزارتخانه همکاری دارند که به این گروه نیز اعلام شده است مشمول دورکاری شده اند.

این موارد در حالی مطرح می شود که کارکنان وزارت کار اعلام می کنند برای دورکار شدن به آنها اعلام کتبی نشده و از طرق مسئولان بخشهای مختلف به آنها اعلام شفاهی شده است.

آنها می پرسند چرا وقتی در وزارت کار کارکنان نگران هستند که به تدریج اخراج خواهند شد، هیچ یک از مدیران ارشد در مورد آن موضع گیری نمی کنند و حرفی نمی زنند. کارکنان دورکار این وزارتخانه هم اکنون نگران آینده شغلی خود هستند و اکثر آنها فکر می کنند از این طریق شغل خود را از دست خواهند داد.

وزیر کار و امور اجتماعی چندی پیش اعلام کرده بود که برای دورکاران ملزومات مورد نیاز کار در منازل (کامپیوتر- اینترنت پرسرعت و ..) تامین خواهد شد که ظاهرا هنوز در این مورد نیز وزارت کار اقدام خاصی انجام نشده است.

برخی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی همچنین به خبرنگار مهر اعلام کردند که ممکن است در آغاز سال آینده قرارداد کاری آنها به واسطه حضور نداشتن در وزارتخانه تمدید نشود.

سئوالاتی نیز در این زمینه از سوی آنها مطرح شده است به نحوی که می پرسند وقتی از هفته گذشته در منازل به سر می برند و حضور آنها در وزارت کار به منزله غیبت تلقی می شود، چگونه حقوق و دریافتی پایان ماه آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد؟

تاکنون از سوی وزارت کار و امور اجتماعی سیستم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در ماه‌های آینده مشخص نشده است و آنها نمی دانند آیا در وضع دریافتی آنها تغییری ایجاد خواهد شد یا خیر؟ و اینکه وقتی در منازل بیکار هستند چگونه برای آنها حقوق محاسبه می شود؟

برخی دیگر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی نیز اعلام می کنند: هم اکنون چند دستگاه کارتخوان حضور و غیاب این وزارتخانه نیز جمع آوری شده است، ضمن اینکه به صورت کلی غیر از معاونان و 1 نفر مسئول دفتر و همچنین مدیران کل، مابقی کارکنان این وزارتخانه خانه نشین شده اند.

همچنین خبر می رسد که کارکنان سازمان فنی و حرفه ای نیز به عنوان یکی از معاونتهای وزارت کار و امور اجتماعی هم به خانه ها خواهند رفت که به احتمال زیاد استان البرز مقصد بعدی آنها خواهد بود.