90 درصد معادن بوشهر در اختیار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از 170 فقره مجوز صادر شده معدن در استان بوشهر، 153 فقره در اختیار بخش خصوصی و 17 فقره در اختیار بخش تعاونی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه 240 میلیارد ریال سرمایه گذاری در معادن استان صورت گرفته است، افزود: بیشترین معادن استان در شهرستانهای دشتی، دشتستان، کنگان قرار دارند و در کل معادن استان یک هزار و100 نفر مشغول به کار هستند.

مرحمتی با بیان اینکه تا کنون حدود سه میلیون تن انواع سنگهای ساختمانی، مواد اولیه سیمان، سنگ گچ، شن وماسه، مارن و ... در معادن استن استخراج شده است، گفت: از این میزان حدود 70 هزار تن صادرات به ارزش 800 هزار دلار به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صورت گرفته است .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: ارزش تولیدات معادن استان بوشهر حدود 45 میلیارد ریال برآورد شده است .

مرحمتی گفت: با توجه به حدود دو میلیارد تن ذخائر شناسایی شده انواع مواد معدنی در محدوده های معادن دارای پروانه بهره برداری، فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران در بخش معدن وصنایع معدنی استان بوشهر فراهم کرده است.