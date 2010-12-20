بنای چهار طاقی روستای کلیسا زنجان محافظت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد عسگریان ظهر دوشنبه به بیان اینکه به همین منظور پوشش فلزی و سایبانی برای بنای چهار طاقی در نظر گرفته شده است، افزود: این بنا که به نام کلیسا نیز خوانده می‌شود، چهار طاقی بنای ساده‌ای به ابعاد 10 در 10 متر است که بخش اصلی آن به شکل چهار طاقی ساخته شده است.

وی ادامه داد: نقشه بنای کلیسا از بیرون مربع شکل و از داخل به طور تقریبی چلیپایی است.

عسگریان افزود: شاید روی فضای چهار طاقی در گذشته، گنبدی قرار داشته که امروز تخریب شده و اثری از آن باقی نمانده است.

معاون حفظ و احیا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: بنا دارای سه ورودی در جهت شرقی، غربی و جنوبی است و مصالح استفاده شده در بنا لاشه سنگ و ملات گچ و آهک است. همچنین در جریان مرمت و ساماندهی، فضاهای پیرامون بنا به صورت کامل تخریب شد که کاربری آن مشخص نیست.

عسگریان ادامه داد: با وجود نامگذاری بنای مذکور به کلیسا، شباهتی میان چهار طاقی و کلیساهای شناخته شده در ایران وجود ندارد اما نقشه بنا با اختلاف مختصری مشابه آتشکده‌های دوران ساسانی است.

وی با بیان اینکه این بنا در سال 88 توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ساماندهی و فنس کشی شد افزود: قدمت این بنا به دوره میانی اسلام مربوط می‌شود.