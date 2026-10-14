به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گشمردی صبح چهارشنبه با حضور در محل پروژه‌های مسکن شهرستان دشتی، از عملیات ساماندهی مسیل و آبراهه‌های سایت‌های ۳۵ و ۶۹ هکتاری شهر خورموج بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن ارزیابی روند اجرایی این پروژه‌ها اظهار کرد: ساماندهی مسیل‌های این سایت‌ها از مطالبات اصلی شهروندان خورموجی بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اکنون با شتاب بیشتری در حال اجراست.

گشمردی با اشاره به آمار پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها تصریح کرد: عملیات ساماندهی در سایت ۳۵ هکتاری با ۲۵ درصد پیشرفت و در سایت ۶۹ هکتاری با ۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی، طبق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

رئیس اداره نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، اجرای این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه مسکن و زمین‌های طرح جوانی جمعیت برشمرد و گفت: اهتمام دولت بر این است که با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، شرایط مطلوبی برای سکونت متقاضیان فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش پیشگیرانه این پروژه در حوادث طبیعی افزود: ساماندهی مسیل‌ها و آبراهه‌ها علاوه بر مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر سیلاب، تأثیر بسزایی در بهبود سیمای شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق خواهد داشت.

گشمردی در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی عوامل اجرایی و دستگاه‌های مرتبط انتظار می‌رود با نظارت دقیق و مستمر، روند اجرای پروژه را تسریع کنند تا این طرح‌های زیربنایی در موعد مقرر به بهره‌برداری نهایی برسند.