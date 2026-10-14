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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

ساماندهی مسیل‌های سایت‌های مسکن خورموج

ساماندهی مسیل‌های سایت‌های مسکن خورموج

بوشهر- رئیس اداره نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و بازآفرینی استان بوشهر از پیشرفت ۲۵ درصدی ساماندهی مسیل‌های سایت ۳۵ هکتاری و ۲۱ درصدی سایت ۶۹ هکتاری خورموج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گشمردی صبح چهارشنبه با حضور در محل پروژه‌های مسکن شهرستان دشتی، از عملیات ساماندهی مسیل و آبراهه‌های سایت‌های ۳۵ و ۶۹ هکتاری شهر خورموج بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن ارزیابی روند اجرایی این پروژه‌ها اظهار کرد: ساماندهی مسیل‌های این سایت‌ها از مطالبات اصلی شهروندان خورموجی بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اکنون با شتاب بیشتری در حال اجراست.

گشمردی با اشاره به آمار پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها تصریح کرد: عملیات ساماندهی در سایت ۳۵ هکتاری با ۲۵ درصد پیشرفت و در سایت ۶۹ هکتاری با ۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی، طبق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

رئیس اداره نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، اجرای این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه مسکن و زمین‌های طرح جوانی جمعیت برشمرد و گفت: اهتمام دولت بر این است که با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، شرایط مطلوبی برای سکونت متقاضیان فراهم شود.

ساماندهی مسیل‌های سایت‌های مسکن خورموج

وی با تأکید بر نقش پیشگیرانه این پروژه در حوادث طبیعی افزود: ساماندهی مسیل‌ها و آبراهه‌ها علاوه بر مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر سیلاب، تأثیر بسزایی در بهبود سیمای شهری و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق خواهد داشت.

ساماندهی مسیل‌های سایت‌های مسکن خورموج

گشمردی در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی عوامل اجرایی و دستگاه‌های مرتبط انتظار می‌رود با نظارت دقیق و مستمر، روند اجرای پروژه را تسریع کنند تا این طرح‌های زیربنایی در موعد مقرر به بهره‌برداری نهایی برسند.

کد مطلب 6977508

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