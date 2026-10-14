به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی صبح چهارشنبه در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرداری رودبار، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل واحدهای شهرداری در فصل بارندگی، اظهار کرد: مدیریت بحران نیازمند پیش‌بینی، برنامه‌ریزی دقیق و انجام اقدامات پیشگیرانه است.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های ناگهانی و فصلی افزود: کانال‌ها، جوی‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در سطح شهر باید به‌صورت مستمر پایش و پاکسازی شوند تا از بروز آب‌گرفتگی و اختلال در تردد شهروندان جلوگیری شود.

شهردار رودبار با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیات لایروبی نقاط حساس شهری تصریح کرد: پاکسازی و لایروبی کانال آب محدوده وسط بازار و همچنین کانال‌های منطقه خلیل‌آباد باید در اولویت فوری نیروهای خدمات شهری قرار گیرد.

کاظمی همچنین بر آماده‌باش شبانه‌روزی نیروهای شهرداری در شرایط نامساعد جوی تأکید کرد و گفت: تمامی نیروهای خدماتی باید با آمادگی کامل در سطح شهر حضور داشته باشند و خودروها و ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری نیز از نظر فنی و تأمین سوخت در وضعیت آماده‌به‌کار قرار گیرند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان و مسئولان واحدهای مختلف شهرداری، هماهنگی و انسجام سازمانی را از الزامات مدیریت مؤثر بحران دانست و خاطرنشان کرد: با همدلی و حضور میدانی نیروها می‌توان شرایط جوی پیش‌رو را به‌خوبی مدیریت کرد.

شهردار رودبار در ادامه از حمایت‌های رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد و بر اجرای فوری و اولویت‌دار اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی هدف از این اقدامات را کاهش خطر آب‌گرفتگی، تسهیل تردد و تأمین آرامش و ایمنی شهروندان در روزهای بارانی عنوان کرد.

این جلسه با حضور معاون شهردار، مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مسئول واحد نقلیه و موتوری، کارشناس مدیریت بحران و کارشناس مدیریت پسماند شهرداری رودبار برگزار شد.