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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

آماده‌ باش کامل شهرداری رودبار برای بارش‌های پاییزی

آماده‌ باش کامل شهرداری رودبار برای بارش‌های پاییزی

رودبار- شهردار رودبار از آماده‌باش کامل نیروها و ناوگان شهرداری برای مقابله با پیامدهای بارش‌های پاییزی خبر داد و گفت: لایروبی کانال‌های محدوده وسط بازار و خلیل‌آباد در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی صبح چهارشنبه در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرداری رودبار، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل واحدهای شهرداری در فصل بارندگی، اظهار کرد: مدیریت بحران نیازمند پیش‌بینی، برنامه‌ریزی دقیق و انجام اقدامات پیشگیرانه است.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های ناگهانی و فصلی افزود: کانال‌ها، جوی‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در سطح شهر باید به‌صورت مستمر پایش و پاکسازی شوند تا از بروز آب‌گرفتگی و اختلال در تردد شهروندان جلوگیری شود.

شهردار رودبار با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیات لایروبی نقاط حساس شهری تصریح کرد: پاکسازی و لایروبی کانال آب محدوده وسط بازار و همچنین کانال‌های منطقه خلیل‌آباد باید در اولویت فوری نیروهای خدمات شهری قرار گیرد.

کاظمی همچنین بر آماده‌باش شبانه‌روزی نیروهای شهرداری در شرایط نامساعد جوی تأکید کرد و گفت: تمامی نیروهای خدماتی باید با آمادگی کامل در سطح شهر حضور داشته باشند و خودروها و ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری نیز از نظر فنی و تأمین سوخت در وضعیت آماده‌به‌کار قرار گیرند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان و مسئولان واحدهای مختلف شهرداری، هماهنگی و انسجام سازمانی را از الزامات مدیریت مؤثر بحران دانست و خاطرنشان کرد: با همدلی و حضور میدانی نیروها می‌توان شرایط جوی پیش‌رو را به‌خوبی مدیریت کرد.

شهردار رودبار در ادامه از حمایت‌های رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه مدیریت شهری قدردانی کرد و بر اجرای فوری و اولویت‌دار اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی هدف از این اقدامات را کاهش خطر آب‌گرفتگی، تسهیل تردد و تأمین آرامش و ایمنی شهروندان در روزهای بارانی عنوان کرد.

این جلسه با حضور معاون شهردار، مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مسئول واحد نقلیه و موتوری، کارشناس مدیریت بحران و کارشناس مدیریت پسماند شهرداری رودبار برگزار شد.

کد مطلب 6977551

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