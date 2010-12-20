9 میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا بنی عامبریان بعداز ظهر دوشنبه به مناسبت هفته حمل و نقل در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی هشت ماهه ابتدایی امسال با انجام 640 هزار و 442 سفر در مجموع هشت میلیون و 869 هزار و 911 مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان جابجا شده اند.

وی افزود: از این تعداد مسافر، شش میلیون و 664 هزار و 896 نفر آنان به وسیله مینی بوس، یک میلیون و 365 هزار و 850 نفر با اتوبوس و 839 هزار و 165 نفر با سواری کرایه جابجا شده اند.

بنی عامریان با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل جاده ای استان، گفت: در حال حاضر 13 هزارو 500 دستگاه کامیون، 360 دستگاه اتوبوس، دوهزارو20 دستگاه مینی بوس و هزارو40 دستگاه سواری کرایه به جابجایی بار و مسافر در استان مشغول هستند.

وی متوسط سن ناوگان باری استان را 16 سال، ناوگان اتوبوس را 8.5 سال، مینی بوس را 24.5 سال و سواری کرایه را 4.5 سال ذکر کرد و گفت: تنها میانگین سن ناوگان مینی بوس استان از میانگین کشور بالاتر است.

635هزار نفر در هشت کاه گذشته از مرز خسروی تردد کردند

بنی عامریان تصریح کرد: در هشت ماهه امسال 634 هزار و 833 مسافر نیز از طریق پایانه مرزی خسروی تردد کرده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه تعداد رانندگان باری استان را نیز 19 هزار و 388 نفر و رانندگان مسافری را پنج هزار و 165 نفر اعلام کرد.

بنی عامریان همچنین میانگین ضریب اشغال صندلی های اتوبوس بین شهری استان را 60 تا 70 درصد اعلام و گفت: این مسئله باعث شده اتوبوس ها برای سوار کردن مسافر زیادتر در پایانه ها توقف بیشتری داشته و تاخیر در زمان حرکت اتوبوس ها را شاهد باشیم.

وی تعداد سفرهای انجام شده در بخش باری طی هشت ماهه ابتدایی امسال را نیز 316 هزار و 295 سفر و میزان بار جابجا شده را چهار میلیون و 321 هزار و 476 تن اعلام کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه همچنین از ترانزیت 485 هزار و 369 تن مواد سوختی طی این مدت از مرز پرویزخان خبر داد.

98 درصد کار جابجایی کالا و مسافر در استان کرمانشاه از طریق جاده ها انجام می گیرد

وی اظهار داشت: در استان کرمانشاه به دلیل نبود حمل و نقل ریلی، 98 درصد کار جابجایی کالا و مسافر از طریق جاده ها انجام می گیرد که میانگین این رقم در کشور 95 درصد است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه نوسازی 230 دستگاه انواع وسایط نقلیه عمومی برون شهری، شروع ساخت دو مجتمع خدماتی رفاهی، ایمن سازی 80 مدرسه حاشیه جاده های استان، برگزاری نه هزار و 936 نفر ساعت آموزش برای دست اندرکاران بخش حمل و نقل، برپایی هفت رزمایش امداد و نجات جاده ای و جذب 12 هزار و 440 میلیون ریال از تسهیلات زودبازده را از دیگر اقدامات هشت ماهه ابتدایی امسال این اداره عنوان کرد.