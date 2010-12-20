سفیر ایران با رئیس امارات دیدار کرد/ تاکید بر توسعه مناسبات دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی در دیدار با شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات عربی متحده استوارنامه خود را تقدیم کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به مناسبات دیرینه و مستحکم دو کشور گفت: شایسته است روابط دو ملت و دو کشور در همه زمینه ها بیش از بیش تحکیم شود و به نمونه مثال زدنی برسد.

وی با ابلاغ سلام های گرم احمدی نژاد رئیس جمهوری به شیخ خلیفه اظهار امیدواری کرد که دیدار وی از جمهوری اسلامی ایران در اولین فرصت مناسب تحقق یابد.

رئیس امارات عربی متحده نیز در این دیدار با تاکید بر مناسبات عمیق دو کشور و بیوندهای عمیق همسایگی و برادرانه میان دو کشور ابراز امیدواری کرد در فرصت ممکن از ایران بازدید کند.

شیخ خلیفه افزود: آقای احمدی نژاد دوست صمیمی من است و امیدوارم سلام های گرم و برادرانه اینجانب را به ایشان ابلاغ نمائید.

وی در خاتمه با ابراز خوشحالی از حضور سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در امارات اظهار داشت: همه امکانات برای شما فراهم خواهد بود و آرزوی موفقیت برای ماموریت شما در امارات دارم.

در این دیدار که در قصر المشرف ابوظبی برگزار شد، شیخ سیف بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر امارات ، شیخ طحنون بن محمد آل نهیان نماینده حاکم ابوظبی در منطقه شرقیه، شیخ سعید بن زاید آل نهیان نماینده حاکم ابوظبی ، شیخ نهیان بن زاید آل نهیان رئیس هیات مدیره موسسه زاید بن سلطان در امور خیریه و بشردوستانه ، شیخ حامد بن زاید آل نهیان رئیس دیوان ولیعهد ابوظبی و دکتر انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی نیز حضور داشتند.