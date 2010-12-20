جدول تعرفه جدید گاز در تمامی بخشها منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی گاز ایران دقایقی قبل جزئیات تعرفه جدید گاز بهای مشترکان بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی نیروگاه‌ها و صنایع عمده و غیر عمده را اعلام کرد.

بر این اساس، تعرفه گاز مشترکان به صورت منطقه ای و شهرستانی تعریف شده که بر اساس آن، دو بازه زمانی 7 ماه نخست و 5 ماه پایانی سال تعیین شده است.

تعرفه برق گاز مشترکان در قالب دو جدول - جدول شماره یک ( تعرفه گاز در بخشهای مختلف مصرف در فصل سرد سال) و جدول شماره دو ( تعرفه گازی بهای خانگی در 5 ماهه آخر سال ) طراحی شده است.

در همین حال، جدول شماره یک شامل تعرفه گاز در بخشهای مختلف مصرف در فصل سرد سال به شرح ذیل است:

جدول شماره یک

نوع مصرف قیمت (ریال) معدل خانگی 700 نیروگاه 800 صنعتی (عمده و غیر عمده) 700 CNG 3000 دولتی 1000 کسب و خدمات 1000 سایر 600 کشاورزی و دامپروری 600

همچنین جدول شماره 2 شامل تعرفه گازی بهای خانگی در 5 ماهه آخر سال به شرح ذیل است:

جدول شماره دو دامنه مصرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اقلیم1 تا 300 301- 400 500-401 600-501 700-601 800-701 900-801 1000-901 1100-1001 1200-1101 1300-1201 مازاد بر 1300 اقلیم2 تا 250 350-251 450-351 550-451 650-551 750-651 850-751 950-851 1050-951 1150-1051 1250-1151 مازاد بر 1250 اقلیم3 تا 200 300-201- 400-301 500-401 600-501 700-601 800-701 900-801 1000-901 1100 -1001 1200-1101 مازاد بر 1200 اقلیم4 تا 150 250-151 350-251 450-351 550-451 650-551 750-651 850-751 950-851 1050-951 1150-1051 مازاد بر 1150 اقلیم5 تا 76 76-150 250-151 350-251 450-351 550-451 650-551 750-651 850-751 950-851 1050-951 مازاد بر 1050 قیمت هر متر مکعب گاز (ریال) 300 500 700 900 1100 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3500

به گزارش مهر، پیش از این قیمت گاز طبیعی مشترکان در سه گروه خانگی- تجاری، گروه عمومی شامل کسب، خدمات، مراکز آموزشی، مساجد، نانوایی ها، اماکن و تاسیسات دولتی، گروه صنعتی شامل پالایشگاه‌های نفت، صنایع پتروشیمی، نیروگاه‌ها و کشاورزی مورد محاسبه قرار می گرفت که نرخ هر یک از این گروه‌ها با یکدیگر متفاوت بود.

برهمین اساس، قیمت پایه فروش گاز به بخش خانگی- تجاری 100 تا 130 ریال، مراکز آموزشی، مدارس و سازمان بهزیستی 90 ریال، بخش کسب و خدمات 250 ریال، مساجد و حسینینه ها 90 ریال، نانوایی ها 48.75 ریال، اماکن و تاسیسات دولتی 90 ریال، واحدهای صنعتی، هتل و مسافرخانه ها 158.5 ریال، پالایشگاه‌های نفت و تلمبه خانه های دولتی 158.5 ریال، صنایع پتروشیمی 158.5 ریال، نیروگاه‌ها 49.3 ریال، بخش کشاورزش و دامپروری 158.5 ریال محاسبه می شد.

جدول قیمت قبلی گاز دیف نوع مصرف نوع مشترک قیمت پایه گاز قبل هدفمندی 1 خانگی خانگی 100 تا 130 ریال 2 عمومی کسب و خدمات 250 ریال 3 عمومی آموزشی، پزوهشی، مدارس و اماکن مذهبی، 90 ریال 4 عمومی مساجد، حسینیه ها، مهدیه ها 90 ریال 5 عمومی نانوایی سنتی، گرمابه 48.75 ریال 6 عمومی اماکن و تاسیسات دولتی 690 ریال 7 صنعتی هتل، مسافرخانه و واحدهای صنعتی 158.5 ریال 8 صنعتی پالایشگاههای نفت دولتی 158.5 ریال 9 صنعتی پتروشیمی کود اوره 158.5 ریال 10 صنعتی نیروگاه ها 49.3 ریال 11 صنعتی کشاورزی- دامپروری 158.5 ریال

در همین حال، جواد اوجی معاون وزیر نفت اخیرا با تاکید بر اینکه قیمت گاز مصرفی مشترکان خانگی - تجاری همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت منطقه ای - شهرستانی محاسبه خواهد شد، گفته است: پیش از اجرای این قانون قیمت گاز مشترکان به صورت استانی محاسبه می شد اما در روش جدید این محاسبه به صورت شهرستانی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در حال حاضر از نظر آب و هوایی کشور به پنج منطقه تقسیم بندی شده است، تاکید کرده است: همچنین گازبهای مشترکان از نظر ایام سال در دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه تقسیم و برای دامنه مصرف گاز 12 پله تعریف شده است.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه در شرایط فعلی حدود 75 درصد مشترکان مطابق با الگوهای تعیین شده گاز مصرف می کنند، یادآور شده است: پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف گاز طبیعی ایران در بخش خانگی- تجاری حدود 20 تا 25 درصد کاهش یابد.

آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که 75 درصد مصرف گاز طبیعی مشترکان مطابق با الگوهای تعریف شده است، این در حالی است که در شرایط فعلی تنها 30 درصد مصرف گاز طبیعی ایران به 10 تا 15 درصد مشترکان پر مصرف اختصاص یافته است.