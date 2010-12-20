جدول تعرفه جدید گاز در تمامی بخشها منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی گاز ایران دقایقی قبل جزئیات تعرفه جدید گاز بهای مشترکان بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی نیروگاهها و صنایع عمده و غیر عمده را اعلام کرد.
بر این اساس، تعرفه گاز مشترکان به صورت منطقه ای و شهرستانی تعریف شده که بر اساس آن، دو بازه زمانی 7 ماه نخست و 5 ماه پایانی سال تعیین شده است.
تعرفه برق گاز مشترکان در قالب دو جدول - جدول شماره یک ( تعرفه گاز در بخشهای مختلف مصرف در فصل سرد سال) و جدول شماره دو ( تعرفه گازی بهای خانگی در 5 ماهه آخر سال ) طراحی شده است.
در همین حال، جدول شماره یک شامل تعرفه گاز در بخشهای مختلف مصرف در فصل سرد سال به شرح ذیل است:
جدول شماره یک
|نوع مصرف
|
قیمت
(ریال)
|معدل خانگی
|700
|نیروگاه
|800
|صنعتی (عمده و غیر عمده)
|700
|CNG
|3000
|دولتی
|1000
|کسب و خدمات
|1000
|سایر
|600
|کشاورزی و دامپروری
|600
همچنین جدول شماره 2 شامل تعرفه گازی بهای خانگی در 5 ماهه آخر سال به شرح ذیل است:
|دامنه مصرف
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|اقلیم1
|تا 300
|301- 400
|500-401
|600-501
|700-601
|800-701
|900-801
|1000-901
|1100-1001
|1200-1101
|1300-1201
|مازاد بر 1300
|اقلیم2
|تا 250
|350-251
|450-351
|550-451
|650-551
|750-651
|850-751
|950-851
|1050-951
|1150-1051
|1250-1151
|مازاد بر 1250
|اقلیم3
|تا 200
|300-201-
|400-301
|500-401
|600-501
|700-601
|800-701
|900-801
|1000-901
|1100 -1001
|1200-1101
|مازاد بر 1200
|اقلیم4
|تا 150
|250-151
|350-251
|450-351
|550-451
|650-551
|750-651
|850-751
|950-851
|1050-951
|1150-1051
|مازاد بر 1150
|اقلیم5
|تا 76
|76-150
|250-151
|350-251
|450-351
|550-451
|650-551
|750-651
|850-751
|950-851
|1050-951
|مازاد بر 1050
|
قیمت هر متر مکعب گاز
(ریال)
|300
|500
|700
|900
|1100
|1600
|1900
|2200
|2500
|2800
|3200
|3500
به گزارش مهر، پیش از این قیمت گاز طبیعی مشترکان در سه گروه خانگی- تجاری، گروه عمومی شامل کسب، خدمات، مراکز آموزشی، مساجد، نانوایی ها، اماکن و تاسیسات دولتی، گروه صنعتی شامل پالایشگاههای نفت، صنایع پتروشیمی، نیروگاهها و کشاورزی مورد محاسبه قرار می گرفت که نرخ هر یک از این گروهها با یکدیگر متفاوت بود.
|دیف
|نوع مصرف
|نوع مشترک
|قیمت پایه گاز قبل هدفمندی
|1
|خانگی
|خانگی
|100 تا 130 ریال
|2
|عمومی
|کسب و خدمات
|250 ریال
|3
|عمومی
|آموزشی، پزوهشی، مدارس و اماکن مذهبی،
|90 ریال
|4
|عمومی
|مساجد، حسینیه ها، مهدیه ها
|90 ریال
|5
|عمومی
|نانوایی سنتی، گرمابه
|48.75 ریال
|6
|عمومی
|اماکن و تاسیسات دولتی
|690 ریال
|7
|صنعتی
|هتل، مسافرخانه و واحدهای صنعتی
|158.5 ریال
|8
|صنعتی
|پالایشگاههای نفت دولتی
|158.5 ریال
|9
|صنعتی
|پتروشیمی کود اوره
|158.5 ریال
|10
|صنعتی
|نیروگاه ها
|49.3 ریال
|11
|صنعتی
|کشاورزی- دامپروری
|158.5 ریال
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