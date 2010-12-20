4800 واحد صنفی متخلف مازندران شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز طرح نظارتی هدفمند کردن یارانه ها بیش از 49 هزار بنگاه اقتصادی در استان بازدید شدند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی ها به صورت جهت دار و هدفمند در خصوص کالاها و خدماتی که در سبد حمایتی آحاد مردم استان قرار دارد، انجام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران اظهار داشت: تعداد کل تخلفات اقتصادی در این مدت چهار هزار و 801 مورد واحد صنفی بوده که بیشترین عناوین تخلف مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب است.

وی افزود: پرونده متخلفان با ارزش بیش از 628 میلیارد ریال پس از تنظیم به تعزیرات حکومتی جهت صدور رای ارسال شده است.

وفایی نژاد تاکید کرد: طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها، با عنایت به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و به منظور جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت کالا و خدمات و تامین مایحتاج عمومی مبنی بر افزایش حجم نظارت و برخورد قاطعانه با متخلفان اقتصادی در سطح استان به اجرا در آمده و کماکان ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران تاکید کرد: شهروندان مازنی در صورت مشاهده تخلف اقتصادی می توانند با سامانه ارتباطی 124 تماس حاصل کنند تا مورد تخلف در اسرع وقت مورد رسیدگی و در صورت داشتن شماره تماس به شاکی اعلام نتیجه شود.