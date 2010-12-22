سید حمید حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به توقف ترانزیت فرآورده های نفتی ایران به افغانستان، گفت: ترانزیت کالاهای نفتی به عنوان یک تجارت استراتژیک برای اقتصاد ملی از حدود 20 روز گذشته تاکنون متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه ترانزیت فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه منجر به افزایش درآمد کشور خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر تردد کامیونهای حاوی کالا و فرآورده های نفتی از مرز زمینی ایران و افغانستان با مشکلات متعددی روبرو شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه ادامه وضع موجود منجر به خسارتهای جبران ناپذیری به اقتصاد ملی خواهد شد، تصریح کرد: مسئولان دولتی باید هر چه سریع تر نسبت به رفع توقف ترانزیت فرآورده های نفتی ایران به افغانستان اقدام کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با اعلام اینکه در صورتی که مسیر ترانزیت نفتی عراق- ایران- افغنستان متوقف بماند، زیان قابل توجه به فعالان اقتصادی بخش خصوصی داخلی وارد می شود، بیان کرد: هم اکنون مذاکراتی از طریق اتاق بازرگانی ایران-عراق، سفارت ایران در بغداد و سایر مراجع ذیصلاح در حال انجام است.

حسینی با تاکید بر اینکه تاکنون مذاکرات با بخشهای مختلف نتیجه ای در بر نداشته است، یادآور شد: تعدادی از کامیونهای حاوی سوخت ترانزیتی در مرزهای استان سیستان و بلوچستان متوقف مانده است.

به گزارش مهر، خبرگزاری آسیا پالس هم روز گذشته با انتشار گزارشی با بیان اینکه ایران به صدها دستگاه نفتکش جاده پیما اجازه عبور از مرزهای افغانستان را نداده است، اعلام کرد: این نفتکشها سوخت مورد نیاز نیروهای ناتو در افغانستان را تامین می کنند.

الهام الدین مظهر رئیس گمرک نیمروز افغانستان هم از زیان 3.4 میلیون دلاری گمرک این کشور همسایه خبر داده و اظهار کرده است: پایین بودن کیفیت سوخت عراق عامل اصلی متوقف شدن تانکرها در مرزها است.

مسئولان افغانستان پیش بینی می کنند با ادامه مذاکرات با تهران ترانزیت فرآورده های نفتی به پایانه " نیم روز" این کشور همسایه شرقی ایران از سر گرفته شود.

این در حالی است که از ابتدای امسال با گذشت نزدیک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به خلیج فارس اخیرا با عدم تمدید قرارداد چهار شرکت خارجی، حجم سوآپ نفت خام ایران به صفر رسیده است.



به گزارش مهر، قرارداد سوآپ نفت خام چهار شرکت بین المللی سلکت انرژی تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس، کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند در سالجاری میلادی توسط وزارت نفت تمدید نشده است و این شرکتها برای ادامه فعالیتهای نفتی در دریای خزر مذاکراتی را با روسیه و جمهوری آذربایجان آغاز کرده اند.