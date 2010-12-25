مدارس ابتدایی همدان توانمندسازی می شوند

معصومه معصومیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این طرح مدلی اثربخش برای خلق محیطی شوق انگیز برای یادگیری در مدرسه است.

معصومیان با بیان اینکه با اجرای طرح غنی سازی مدارس ابتدایی زمینه لازم برای تحقیق و پژوهش بیشتر از سوی دانش آموزان مهیا می شود، گفت: این الگو طرحی برای پژوهش و تولید دانش و محتوای مناسب است و معلمان و دانش آموزان یاد می گیرند چگونه از یکدیگر بیاموزند.

وی با اشاره به اینکه جامعه بشری در حال تغییرو تحول است، افزود: جامعه ی پیشرو در علم و تفکر، تغییراساسی را از بنیاد جامعه که همان مدرسه و دانش آموزان هستند، آغاز کرده اند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان در ادامه اظهار داشت: در این طرح، درس پژوهی برای کیفیت بخشی و غنی سازی و توانمند نمودن معلمان و مدارس مد نظر است و بهبود روند یاددهی، یادگیری و برقراری شرایط فعال در مدرسه در پنج مرحله صورت می گیرد.

وی گفت: مرحله اول این طرح با حضور 36 نفر از معلمان توانمند از مناطق 19 گانه استان همدان با اجرای دوره آموزشی و کارگاهی آغاز خواهد شد.

معصومیان افزود: این معلمان پس از طی دوره، به عنوان مدرس در شهرستان ها و مناطق خود برای آموزش معلمان در قالب دوره های آموزشی و کارگاهی حاضر می شوند و در نهایت این طرح توسط معلمان هر کلاس برای دانش آموزان به اجرا در می آید.