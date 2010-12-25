موضعم را با اعتراض عده ای سودجو تغییر نمی دهم

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در دیدار با اهالی روستای ریچی از توابع بخش ارژن افزود: من تا آخر پای مبارزه با زمین خواران ایستاده ام و اجازه فعالیت به آنها را نخواهم داد.

وی بیان کرد: نقش مردم منطقه کهمره سرخی در قیامهای مختلف و دفاع از انقلاب اسلامی یک نقش بی بدیل و کم نظیر است.

قاسمی اضافه کرد: متاسفانه عده ای افراد سودجو اقدام به تصرف اراضی در کهمره سرخی کرده و آسیبهایی را به کشاورزان منطقه وارد کرده اند که جا دارد به طور جدی و به صورت قاطع با افرادی که به بیت المال دست اندازی کرده اند، برخورد شود.

فرماندار شهرستان شیراز با تاکید بر خروج اراضی از تصرف زمین خواران گفت: اراضی باید از دست زمین خواران خارج شود و باید گفت اراضی باید در اختیار تولید قرار گیرد.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کهمره سرخی گفت: احداث جاده روستایی، گاز، آب آشامیدنی و... از مهمترین مشکلات این منطقه است که امید است با حمایت استاندار مردمی و عدالت محور این مشکلات حل شود.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای کهمره سرخی این منطقه پتانسیل و استعداد بخش شدن و ایجاد بخشداری را دارد که امید است این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار شیراز گفت: با حضور استاندار فارس در نقاط محروم و جایی که بنا به گفته اهالی 30 سال است پای مسئولی به آنجا نرسیده، نور امید در دل مردم دمیده است.

وی یادآور شد: فرمانداری با تعامل و همکاری با استاندار فارس در جهت احقاق حقوق از دست رفته مردم و کشاورزان حرکت می کند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.