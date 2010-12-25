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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

قاسمی:

موضعم را با اعتراض عده ای سودجو تغییر نمی دهم

موضعم را با اعتراض عده ای سودجو تغییر نمی دهم

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شیراز تاکید کرد که با اعتراض عده ای سودجو دست از موضع خود در مقابله با زمین خواران بر نمی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در دیدار با اهالی روستای ریچی از توابع بخش ارژن افزود: من تا آخر پای مبارزه با زمین خواران ایستاده ام و اجازه فعالیت به آنها را نخواهم داد.

وی بیان کرد: نقش مردم منطقه کهمره سرخی در قیامهای مختلف و دفاع از انقلاب اسلامی یک نقش بی بدیل و کم نظیر است.

قاسمی اضافه کرد: متاسفانه عده ای افراد سودجو اقدام به تصرف اراضی در کهمره سرخی کرده و آسیبهایی را به کشاورزان منطقه وارد کرده اند که جا دارد به طور جدی و به صورت قاطع با افرادی که به بیت المال دست اندازی کرده اند، برخورد شود.

فرماندار شهرستان شیراز با تاکید بر خروج اراضی از تصرف زمین خواران گفت: اراضی باید از دست زمین خواران خارج شود و باید گفت اراضی باید در اختیار تولید قرار گیرد.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کهمره سرخی گفت: احداث جاده روستایی، گاز، آب آشامیدنی و... از مهمترین مشکلات این منطقه است که امید است با حمایت استاندار مردمی و عدالت محور این مشکلات حل شود.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای کهمره سرخی این منطقه پتانسیل و استعداد بخش شدن و ایجاد بخشداری را دارد که امید است این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار شیراز گفت: با حضور استاندار فارس در نقاط محروم و جایی که بنا به گفته اهالی 30 سال است پای مسئولی به آنجا نرسیده، نور امید در دل مردم دمیده است.

وی یادآور شد: فرمانداری با تعامل و همکاری با استاندار فارس در جهت احقاق حقوق از دست رفته مردم و کشاورزان حرکت می کند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 1216885

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