حسین امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر از مصدومیت ۸ نفر در پی برخورد چهار دستگاه خودروی سواری پراید در محور بردسکن-انابد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه عصر چهارشنبه، نرسیده به روستای ابراهیم‌آباد در محور بردسکن-انابد رخ داد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ و امدادگران جمعیت هلال‌احمر بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی و امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

وی ادامه داد: هر ۸ مصدوم این حادثه به بیمارستان ولی‌عصر(عج) بردسکن منتقل شدند که سه نفر توسط اورژانس ۱۱۵ و پنج نفر توسط نیروهای هلال‌احمر انتقال یافتند.

امامیان گفت: حال عمومی هر ۸ مصدوم مساعد است و مصدومان در بخش اورژانس بیمارستان تحت نظر هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن گفت: یک مصدوم پس از بررسی توسط متخصصان به بخش جراحی منتقل شده است.

وی با قدردانی از نیروهای اورژانس، هلال‌احمر و کادر درمان بیمارستان ولی‌عصر(عج)، بر اهمیت حضور سریع نیروهای امدادی و هماهنگی دستگاه‌های امدادی و درمانی در مدیریت حوادث تأکید کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن همچنین از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و پرهیز از عجله و شتاب، در کاهش حوادث جاده‌ای نقش‌آفرینی کنند.