نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از امروز کار خود را آغاز کرده است و تا 9 دیماه به فعالیت خود ادامه می دهد. ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح کشور، شناسایی و عرضه یافته های پژوهشی و فناوری ،بستر سازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و فناوری های توسعه یافته ، برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و فناوران دستگاههای اجرایی و خریداران دستاوردها و تقویت ارتباط با جامعه، از اهداف برگزاری هفته پژوهش و فناوری است.

در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، کتب و نشریات علمی و تخصصی دانشگاهی (داخلی و خارجی)، تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی که توسط شرکتهای ساخت داخلی و خارجی ساخته شده است و همچنین آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی که توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوی به عرصه تولید رسیده در فضایی به وسعت 12 هزار مترمربع در مصلی تهران به نمایش گذاشته شده است.

بر اساس این گزارش، 35 دانشگاه، 29 پژوهشگاه، 23 پارک علم و فناوری، 33 دستگاه اجرایی،40 قطب علمی، 32 نشریه علمی پژوهشی، 16 انتشارات علمی، 19 شرکت تولید کننده تجهیزات پژوهشی و 81 انجمن علمی در این نمایشگاه حضور دارند

همچنین به منظور ایجاد فضای مذاکره و تعامل بین صاحبان فناوری و سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی و ارائه انواع خدمات تخصصی در حوزه فناوری، غرفه ای از مجموعه های توانمند در حوزه های تأمین مالی و سرمایه گذاری، خدمات تخصصی فناوری، مشاوره های حقوقی و ... در قالب غرفه های مستقل در این بخش حضور خواهند داشت.

در بخش فن بازار، بیش از 110 محصول حضور دارند و رونمایی از آخرین طرحهای پژوهشی مربوط به شرکت کنندگان و برگزاری نشست های تخصصی در نمایشگاه از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.