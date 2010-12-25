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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۹

حجت الاسلام میرعمادی:

دانشگاه های لرستان به سمت کرسی های آزاد اندیشی حرکت کنند

دانشگاه های لرستان به سمت کرسی های آزاد اندیشی حرکت کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان بر ضرورت تلاش دانشگاه ها برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در نشست با هیئت رئیس دانشگاه لرستان در سخنانی اظهار داشت: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها مطالبه جدی مقام معظم رهبری است و دانشگاه ها باید به سمت تحقق آن حرکت کنند.

وی با بیان اینکه در کرسی آزاد اندیشی دو عالم و دو متفکر همدیگر را نقد می کنند، یادآور شد: برگزاری این کرسی ها زمینه ارتقا سطح بصیرت و آگاهی دانشجویان را فراهم می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه مصداق کرسی آزاداندیشی در عصر امام جعفر صادق (ع) نیز بوده است، ادامه داد: در این کرسی ها نظرات علمی، فقهی و فلسفی توسط علمای مختلف دین مورد نقد و تبادل نظر قرار می گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه برای تشکیل کرسی های آزاد اندیشی نیاز به بصیرت است، خاطر نشان کرد: مصداق امروزی کرسی آزاداندیشی الگوی راهبردی اسلامی و ایرانی پیشرفت مقام معظم رهبری است.

وی یادآور شد: در این نشست مقام معظم رهبری به صورت عملی چگونگی برگزاری کرسی آزاد اندیشی را نشان داده اند.

کد مطلب 1217242

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