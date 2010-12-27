450 میلیون دلار به پروژه ایران LNG اختصاص یافت

علی خیراندیش در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای تامین منابع مالی پروژه ایران LNG، گفت: هم اکنون مذاکره با سندیکای بانکهای داخلی برای تزریق 900 میلیون دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعسی ایران همچنین از تزریق 450 میلیون دلار اعتبار خبر داد و افزود: این اعتبار با حمایت وزارت نفت به پروژه ایران LNG در یک ماه گذشته اختصاص یافته است.

وی با اعلام اینکه به زودی مرحله دوم منابع امالی به ارزش تقریبی 450 میلیون دلار به این مگا پروژه گازی اختصاص می یابد، تاکید کرد: با اختصاص این منابع مالی تاکنون یک میلیارد و 450 میلیون دلار در پروژه ایران LNG منابع مالی اختصاص یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: در مجموع برای تکمیل و تولید LNG به حدود سه میلیارد دلار اعتبار جدید نیاز است.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران کل مجموع سرمایه گذاری در این کارخانه LNG را حدود چهار میلیارد و 500 دلار عنوان کرد و یاداور شد: در صورت تامین به موقع منابع مالی اولین محموله LNG این طرح تا پایان سال 1391 به بازارهای بین المللی عرضه خواهد شد.

خیراندیش با اشاره به اینکه در شرایط فعلی یک میلیارد یورو تجهیزات و ماشین آلات توسط سازندگان خارجی در حال ساخت است، تبیین کرد: همچنین ساخت 300 میلیون یورو از تجهیزات و کالاهای مورد نیاز این پروژه به سازندگان داخلی واگذار شده است.

به گزارش مهر، هدف از اجرای پروژه ایران ال ان جی تولید سالانه 10 میلیون و 800 هزار تن گاز مایع اعلام شده بوده که ساخت آن در منطقه تنبک عسلویه در حال انجام است.



پیش بینی می شود با راه اندازی فاز نخست پروژه ایران LNG تا پایان سال 1390 روزانه حدود 20 میلیون دلار درآمد نصیب اقتصاد کشور شود.

در حال حاضر ساخت اولین پروژه تولید گاز مایع ایران حدود 40 درصد پیشرفت اجرایی دارد که پیش بینی می شود.