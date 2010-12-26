قیمت گوشت قرمز در کرمانشاه کاهش یافت

اصغر میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس هماهنگی های بعمل آمده بین این سازمان و اتحادیه صنف قصابان کرمانشاه و در راستای اجرای مرحله نهایی قانون هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، اصناف استان کرمانشاه، در راستای همکاری خود با این سازمان در خصوص اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه و حفظ آرامش بازار اقدام به کاهش قیمتها کردند.

وی افزود: که در این خصوص اتحادیه صنف قصابان کرمانشاه جهت رفاه حال همشهریان عزیز قیمت گوشت گوسفندی را کاهش دادند.

میرزایی بیان کرد: در این راستا و با همکاری اتحادیه صنف قصابان کرمانشاه، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی پنج هزار ریال کاهش یافت.

وی با اشاره به کاهش 10 هزار ریالی قیمت گوشت در شهرستان هرسین گفت: در این شهرستان نیز با توافقات بعمل آمده با صنف قصابان، خوشبختانه از امروز شاهد کاهش قیمت گوشت به میزان ده هزار ریال در هر کیلو هستیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مردم کرمانشاه می توانند از امروز گوشت گوسفندی مورد نیاز خود را با قیمت پایین تر از قیمت قبل تهیه کنند.