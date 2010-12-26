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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

رانندگان شرکت واحد از خدمات شرکت شهر سالم بهره مند می شوند

رانندگان شرکت واحد از خدمات شرکت شهر سالم بهره مند می شوند

رانندگان اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و خانواده هایشان، از این پس از خدمات درمانی مراکز بهداشتی درمانی شرکت شهر سالم بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علی غفاری مدیرعامل شرکت شهر سالم گفت: در جلسه مشترک مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مسئولان شرکت شهر سالم بنا شد تا تمام رانندگان اتوبوس شهر تهران به همراه خانواده هایشان همانند کارکنان قرادادی شهرداری با در نظر گرفتن تخفیف ویژه، تحت پوشش خدمات و تسهیلات درمانی مراکز بهداشتی درمانی شرکت شهر سالم شهرداری تهران قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: اتوبوسرانان شهر تهران علاوه بر این می‌توانند از خدمات سرویس دهی اورژانس شرکت شهر سالم و همچنین خدمات مشاوره پزشکی بهره‌مند شوند.

غفاری افزود : پذیرش رانندگان شرکت اتوبوسرانی به همراه خانواده (همسر و فرزندان) در صورتی که دفترچه آن ها ممهور به مهر شرکت اتوبوسرانی باشد توسط نیروهای پذیرش و کلیه افرادی که پاسخگوی مراجعین در درمانگاه های شهر سالم شهرداری تهران هستند اقدام می شود.

وی خاطرنشان کرد : پذیرش این افراد در بخش های سرپائی و پاراکلینیک به غیر از دندانپزشکی همانند سایر بیمه شدگان تامین اجتماعی شهرداری تهران انجام و در بخش دندانپزشکی کلیه خدمات با 25درصد تخفیف (به غیر از ارتودنسی ودرمانهای زیبائی) انجام و هزینه ای از بیمار دریافت نمی شود.

غفاری گفت: از این پس رانندگان اتوبوس و خانواده هایشان می‌توانند جهت انجام امور درمانی خود به چهارده مرکز بهداشتی درمانی این شرکت در سطح شهر تهران مراجعه کنند.

کد مطلب 1218106

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