صدور پروانه برای 16 هزار واحد فرسوده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر و در جریان ارائه گزارش دکتر شکیب در خصوص وضعیت ساختمان های تهران و مقاومت آن ها در برابر زلزله و اعتقاد وی به وجود مشکلات بسیار در نوسازی بافت های فرسوده تهران با بیان این مطلب گفت: با بسته تشویقی که شورای اسلامی شهر تصویب کرد، با صدور پروانه رایگان نوسازی در بافت فرسوده ، در بخش مشارکت های مردمی در نوسازی بافت ها موفق بودیم .

وی با اشاره به این که حضور سرمایه گذاران در این بحث به دلیل نبود صرفه اقتصادی کمتر اتفاق می افتد ، ادامه داد : با وزارت مسکن توافقاتی صورت گرفته که امکانات مسکن مهر را دربافت فرسوده شهر تهران نیز وارد کرده و از آن برخوردار شویم ، خوشبختانه وزارت مسکن نیز این مسئله را پذیرفته و این نقطه آغازین حرکت بسیار خوبی برای نوسازی تهران خواهد بود .

معصومی در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون عمران شورا در خصوص لزوم توجه بیشتر به کیفیت ساختمان های احداثی در تهران گفت: جلسات متعددی در این خصوص با کارشناسان کمیسیون عمران برگزار کردیم ، شناسنامه فنی ملکی را نیز به طور جدی دنبال کردیم ، اما متاسفانه مجریان به صورت صوری کار انجام می دهند و ما نیز به دنبال درآمد و مشاغل کاذب برای مهندسان در تهران نیستیم .

معصومی تصریح کرد : تعدادی از مهندسان که به صورت صوری کار می کردند به مهندس چمران نامه ای زده و در آن خواستار عذرخواهی شهردار تهران از مهندسان شدند چراکه دکتر قالیباف گفته بود اجازه نمی دهیم به صورت صوری کار شود و این دکان ها در شهر باز شود ، باید در نظر داشت که تاکید شهردار تهران در این زمینه همسو با منافع مهندسان است نه به ضرر آنها .

وی با تاکید بر این که به دنبال ارتقای کیفیت ساخت و ساز در تهران هستیم ، افزود : چندی پیش طی بخشنامه ای به مناطق 22 گانه صدور پایان کار را منوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی کردیم .

معاون شهردار تهران با اشاره به این که شهرداری نمی تواند نقشه واسطه را میان سازمان نظام مهندسی و مهندسان داشته باشد گفت : مهندس عضو نظام مهندسی باید وظیفه اش را به خوبی انجام دهد امیدوارم بتوانیم در این زمینه تعیین تکلیف کنیم .

وی در ادامه به پیگیری معاونت شهرسازی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی اشاره کرد و افزود : قرار است تا در مبادی تولید ، نظارت بر مصالح صورت گیرد و این نظارت در مصالح وارداتی نیز انجام شود .

معصومی با اشاره به این که همه مردم ، مصالح استاندارد را نمی شناسند افزود: به دنبال این هستیم که در چند نقطه تهران مکان هایی را برای عرضه مصالح استاندارد راه اندازی کنیم که البته این کار با دید اقتصادی انجام نخواهد شد .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که بیمه کیفیت ساختمان را تهیه کرده و به زودی در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر ارائه می شود ، گفت : ادارات کنترل و نظارت ساختمان نیز در نواحی مستقر شده که کار نظارت را انجام دهند.

معصومی همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از کارگران ماهر در ساخت و ساز اظهار کرد : نشست هایی با سازمان فنی و حرفه ای داشتیم و قرار است تا گواهی مهارت صادر شود تا از کارگران عرصه کشاورزی در ساخت و ساز استفاده نشود.