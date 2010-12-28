پست برق 63.20 کیلوولت فرودگاه پیام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این پست با حضور معاون رئیس جمهور به بهره برداری رسید وطی این مراسم جمعی از مسئولان دیگر نیز حضور داشتند.

در این مراسم، حمید بقایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و چند تن از معاونان وی حضور داشتند.

پست برق 80 مگاواتی مربوطه نیز برق مورد نیاز فرودگاه را حداقل به مدت پنج سال آینده تامین می کند ضمن اینکه پست یادشده قادر است به شهرهای اطراف فرودگاه نیز خدمات رسانی کند.

اجرای مرحله دوم شهرک صنعتی منطقه ویژه پیام آغاز شد

اجرای مرحله دوم شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی پیام به مساحت 56 هکتار آغاز شده که هدف از این امر، اجرای عملیات زیرساختهای شرکتها و کارخانه های مختلف بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین طی سفر دولت به استان البرز از منطقه نمونه گردشگری حیات وحش بازدید کرده است.

محمدرضا پوینده سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز نیز بقایی را در بازدیدها همراهی کرده است.