آموزش صنایع دستی به دو هزار هنرجوی ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: هنرجویان در رشتههای گلیم نقش برجسته و گلیم ساده، سفال، طراحی سفال، چیتبافی، سیاهچادر بافی، طراحی صنعتی و تراش روی سنگ آموزش دیدهاند.
مسعود اسکندری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون در مجموع 750 تن صنایع دستی در ایلام تولید شده است، اظهار داشت: این میزان صنایع دستی شامل گلیم نقش برجسته، حصیربافی و جاجیم میشود که ارزش آن در مجموع 725 هزار دلار برآورد شده است.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تصریح کرد: در حال حاضر 28 رشته صنایع دستی در استان ایلام دایر و صنعتگران در این رشتهها مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشینه غنی فرهنگی ایلام که در صنایع دستی این منطقه نمود یافته، راهاندازی موزه صنایع دستی میتواند زمینهساز آشنایی گردشگران با فرهنگ و هنر این استان باشد.
ایلام - خبرگزاری مهر: دو هزار و 452 هنرجوی صنایع دستی در سال جاری در رشتههای مختلف صنایع دستی استان ایلام آموزشهای لازم را فرا گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: هنرجویان در رشتههای گلیم نقش برجسته و گلیم ساده، سفال، طراحی سفال، چیتبافی، سیاهچادر بافی، طراحی صنعتی و تراش روی سنگ آموزش دیدهاند.
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