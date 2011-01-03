آموزش صنایع دستی به دو هزار هنرجوی ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: هنرجویان در رشته‌های گلیم نقش برجسته و گلیم ساده، سفال، طراحی سفال، چیت‌بافی، سیاه‌چادر بافی، طراحی صنعتی و تراش روی سنگ آموزش دیده‌اند.



مسعود اسکندری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون در مجموع 750 تن صنایع دستی در ایلام تولید شده است، اظهار داشت: این میزان صنایع دستی شامل گلیم ‌نقش برجسته، حصیربافی و جاجیم می‌شود که ارزش آن در مجموع 725 هزار دلار برآورد شده است.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام تصریح کرد: در حال حاضر 28 رشته صنایع دستی در استان ایلام دایر و صنعتگران در این رشته‌ها مشغول فعالیت هستند.



وی ادامه داد: با توجه به پیشینه غنی فرهنگی ایلام که در صنایع دستی این منطقه نمود یافته، راه‌اندازی موزه صنایع دستی می‌تواند زمینه‌ساز آشنایی گردشگران با فرهنگ و هنر این استان باشد.

