به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و کنونی اداره صنعت معدن و تجارت گرمسار، قطب صنعتی استان سمنان و میزبان ۵۵ درصد از کل صنایع این استان برگزار شد.

در این مراسم که در فرمانداری گرمسار برگزار شد، فرماندار این شهرستان، مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان سمنان و جمعی از پرسنل اداره صمت گرمسار حضور داشتند.

فرماندار گرمسار در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات علیزاده، حکم انتصاب روح الله علیمحمدی را به عنوان رئیس صمت شهرستان گرمسار، تقدیم وی کرد تا علیمحمدی از امروز سکان دار اداره صمت در صنعتی ترین شهرستان استان سمنان شود.

علی همتی فرماندار گرمسار همچنین در سخنانی کوتاه به شرایط خاص و حساس اقتصادی کشور و هجمه دشمنان از طریق تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد.

همتی افزود: صنعت و معدن یکی از ارکان جدی و اساسی دولت در مسیر پایداری اقتصادی است و خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، شهرستان گرمسار جایگاه بسیار مهم و ویژه‌ای در حوزه صنعت استان و کشور دارد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تصریح کرد: تشکیل پرونده‌های امنیتی برای واحدهای صنعتی جهت ارتقای ضریب امنیت شهرک‌های صنعتی، پیگیری زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب و برق، و تأمین ماشین‌آلات آتش‌نشانی از جمله اقدامات مهمی بوده که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اجرایی در شهرستان دنبال شده است.

یادگار احمدی مدیرکل صمت استان سمنان در سخنانی کوتاه خواستار تلاش برای رفع چالش‌های واحدهای صنعتی گرمسار در مجموعه مدیریت صمت شهرستان شد.