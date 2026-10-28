آغاز پروژه آبرسانی ناحیه صنعتی انگوت با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کوهی اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه تأمین همزمان آب ناحیه صنعتی انگوت با مشارکت شرکت آب و فاضلاب، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت شهرک‌های کشاورزی استان اجرایی می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با بهره‌برداری از آن، آب مورد نیاز ناحیه صنعتی انگوت در منطقه به‌طور همزمان تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به جایگاه زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌ها از جمله الزامات اساسی برای استقرار سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است و با اجرای این پروژه و تأمین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی انگوت، امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران منطقه فراهم خواهد شد.

کوهی با تأکید بر نقش مهم شهرک‌های صنعتی در توسعه صنعت و شکوفایی اقتصادی منطقه تصریح کرد: آب نقش حیاتی در راه‌اندازی و آغاز فعالیت واحدهای تولیدی دارد و در صورت تامین آب و فعال شدن ناحیه صنعتی انگوت، شاهد رونق و شکوفایی تولید در آن منطقه محروم استان خواهیم بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های این ناحیه صنعتی، افزود: تاکنون بازگشایی برخی از معابر، تیرگذاری و انتقال برق به ناحیه صنعتی انگوت انجام شده است و در همین راستا، ۹ هکتار از اراضی این ناحیه صنعتی به شرکت توزیع برق استان جهت اجرای نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته که خوشبختانه شاهد اجرای پروژه مذکور و تولید ۶ مگاوات برق خورشیدی در جوار ناحیه صنعتی هستیم که نقش مهمی در تامین برق واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در پایان، از تلاش‌های نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان انگوت و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در پیگیری و تأمین زیرساخت‌های منطقه قدردانی کرد.