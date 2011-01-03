محکومیت انفجار تروریستی مصر توسط خانواده های قربانیان ترور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بدون شک اقدامات تروریستی نمادی از خوی جنایتکارانه گروهها و یا حتی دولتهایی است که انسانهای بیگناه را برای رسیدن به اهداف شوم و غیرانسانی خود به کام مرگ می کشانند و هیچ اهمیتی برای جان انسانها قائل نیستند. گروههایی که گاها از حمایت برخی از نهادها و دولتهای مدعی حقوق بشر نیز برخوردارند و ادعای دفاع از انسان و آزادی را سر می دهند.

انفجار تروریستی در نزدیکی کلیسایی در شهر اسکندریه مصر، که 21 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت نمونه ای دیگر از این اقدامات ضد بشری است. که مبارزه با آن عزمی جهانی و اراده ای مستحکم را می طلبد و این پیام را دارد که هیچ انسانی در هیچ جایی از تهدید ترور در امان نیست.

ما اعضای انجمن دوستداران عدالت متشکل از خانواده های قربانیان ترور ایران ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، کشته شدن تعدادی از افراد بیگناه در این حادثه تأسف بار را به خانواده های قربانیان این انفجار تروریستی و ملت و دولت مصر تسلیت می گوییم. و ضمن ابراز همدردی با داغدیدگان، خواستار اقدام عاجل و جدی دولتها، سازمانها و نهادهای بین المللی هستیم تا با از بین بردن گروهها و سازمانهای تروریستی که امنیت انسانها را در تمامی نقاط جهان با تهدید روبرو کرده اند از کشتار انسانهای بیگناه جلوگیری کنند تا دیگر هیچ انسانی قربانی زیاده خواهی و وحشیگری این گروهها و سازمانهای تروریستی نگردد.