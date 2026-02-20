امام جمعه موقت گناوه: حرمت ماه رمضان حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نصرالله موسوی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناوه با تأکید بر جایگاه تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، گفت: انسان باتقوا خداوند را در جان و روح خود بزرگ می‌بیند و زمانی که خدا در دل انسان بزرگ شد، غیر خدا در نگاه او کوچک و بی‌اثر خواهد بود.

امام جمعه موقت گناوه، با بیان اینکه وقتی دل انسان سرشار از یاد الهی شود، همه حرکات و سکنات او رنگ عبادت می‌گیرد، افزود: ما در هر دو جهان جز خداوند متعال یار و یاوری نداریم و جز یاد خدا کاری ما را به سعادت حقیقی نمی‌رساند.

وی با اشاره به دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب ، اظهار کرد: ایشان در این دیدار، فتنه اخیر را یک کودتای شکست‌خورده توصیف کردند که با ایستادگی ملت ایران زیر پای مردم له شد و دشمن علی‌رغم همه هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، در رسیدن به اهدافش ناکام ماند و شکست خورد.

امام جمعه موقت گناوه ادامه داد: رهبر انقلاب همچنین با اشاره به ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا درباره قدرت نظامی این کشور فرمودند گاهی قوی‌ترین ارتش چنان سیلی بخورد که توان برخاستن نداشته باشد و ناو جنگی ممکن است خطرناک باشد، اما خطرناک‌تر، سلاحی است که آن‌ را به قعر دریا می‌فرستد.

امام جمعه موقت گناوه در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت‌های تاریخی این هفته اشاره کرد و گفت: اول اسفندماه سالروز امضای عهدنامه ننگین ترکمنچای است که در پی آن بخش‌های مهمی از سرزمین‌های قفقاز از ایران جدا و به دشمن واگذارشد و ضربه‌ای سنگین به استقلال و حاکمیت کشور وارد آمد.

حجت‌الاسلام موسوی‌نسب با اشاره سالروز شهادت شیخ فضل الله محلاتی در سال ۱۳۶۴با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام از وی به عنوان عالمی مجاهد و از شاگردان برجسته آیت‌الله العظمی بروجردی و امام راحل (ره) یاد کرد.

وی همچنین به سالروز آغاز عملیات خیبر در سوم اسفندماه سال ۱۳۶۲ اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران هیچ‌گاه و در هیچ معرکه ای حتی با آمریکاآغازگر جنگ نبوده و همواره و در همه موارد پس از تجاوز دشمن، با قدرت و مشروعیت از خود دفاع کرده است.

وی با اشاره به روز تجلیل از اسرا و مفقودین بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس صحنه‌ای روشن از ایثار، فداکاری و اتحاد مقدس ملت ایران بود.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به سالروز کودتای انگلیسی رضاخان در سال ۱۲۹۹ شمسی، تصریح کرد: تاریخ نشان داده است که آمریکای جهانخوار و هم پیمانانش هر زمان منافع خود را در خطر دیده، با کودتا و آشوب وارد عمل شده است.

امام جمعه موقت گناوه همچنین سالروز رحلت شیخ مفید و شهادت رهبر مسلمانان سیاه پوست آمریکا و فعال حقوق بشر در سال ۱۹۶۵ میلادی را از دیگر مناسبت‌های این هفته برشمرد و افزود: ادعای دفاع از حقوق بشر از سوی آمریکا، با توجه به کارنامه سیاه این کشور و جنایاتی که انجام می دهند، ادعایی مضحک و غیرقابل پذیرش است.

حجت‌الاسلام موسوی‌نسب در ادامه با اشاره به روز مهندس و بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی گفت: پیشرفت‌ها و موفقیت های چشمگیر کشور در حوزه‌های مختلف مهندسی، به‌ویژه در صنایع دفاعی و پیشرفت های دیگر، از برکات انقلاب اسلامی و تکیه بر توان داخلی است.

حجت‌الاسلام موسوی‌نسب با اشاره به راهبرد اصلی آمریکا در مذاکرات، گفت: راهبرد آمریکای جنایتکار، استفاده هم‌زمان از ابزارهای فشار اقتصادی و تهدیدهای نظامی است،اعمال فشارهایی مانند فرمان اجرایی تعرفه ۲۵ درصدی علیه شرکای تجاری ایران، در کنار تلاش برای نمایش قدرت نظامی، بخشی از این راهبرد محسوب می‌شود.

وی افزود: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با نمایش توان دفاعی و بازدارندگی خود، به‌ویژه در حوزه قدرت موشکی و برگزاری رزمایش‌های هوشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام روشنی به دشمن مخابره کرد و آن پیام، پیام قدرت و اقتدار بود؛ پیامی که به‌روشنی به جهانیان منتقل شد.

امام جمعه موقت گناوه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد و توان بازدارندگی خود را به‌صورت مستمر تقویت می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، ، اظهار کرد: دولت آمریکا با فعال‌سازی هم‌زمان ابزارهای اقتصادی و حفظ گزینه‌های نظامی، تلاش دارد برگ‌های برنده بیشتری در اختیار داشته باشد و مذاکرات را از موضع قدرت پیش ببرد، اما در شرایط کنونی هیچ‌یک از طرفین تمایلی به نشان دادن ضعف ندارند.