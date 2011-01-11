زندگینامه نماینده ولی فقیه در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید محمد حسینی معروف به حسینی شاهرودی فرزند سید علی متولد 1337 از خاندان مرجع بزرگ حضرت آیه الله العظمی حاج سید محمود حسینی شاهرودی است .

تحصیلات و مدارج علمی :

پس از طی دوره راهنمایی در سال 1353 وارد حوزه علمیه شاهرود شد و دروس مقدماتی و اخلاقی را از اساتید محترم الهی، اشرفی و نجفی فرا گرفت و در سال 1354 به حوزه علمیه قم هجرت نمود و دروس سطح را از محضر اساتید محترم یزدی، محمدی ری شهری، اشتهاردی، موسوی تهرانی، بوشهری بهره برد. دروس خارج حوزه را از سال 1362 شروع کرده و در درس حضرات آیات مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی، وحید خراسانی، هاشمی شاهرودی و از سال 81 به مدت شش سال در درس حضرت آیه الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب شرکت کرده است. در سال 1376 از رساله سطح 4 حوزه برابر دکتری در رشته فقه و اصول دفاع نمود و مدرک آن را اخذ کرد. از سال 1374 به عضویت هیات علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی در آمد و هم اکنون عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی است .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی از آغاز ورود به قم به تدریس و تبلیغ پرداخته و در سال های 56 تا کنون برای امور تبلیغی و سیاسی در شهرهای مختلف حضور داشته است. البته در این مدت همواره تدریس در حوزه و دانشگاه را ادامه داده و استاد راهنما و استاد مشاور و داوری چندین پایان نامه را به عهده گرفته است .

فعالیت پژوهشی نیز به صورت منظم و پیوسته از سال 1361 با ورود به مرکز بررسی و تدون متون آموزشی سپاه شرع شد و تا کنون ضمن ادامه تحصیل به پژوهش در زمینه مباحث اعتقادی، فقهی، تاریخ اسلام، مکتب دفاعی اسلام، تعلیم و تربیت، اخلاق و علوم سیاسی پرداخته است. وی ضمن داشتن آثار مستقل، هدایت تحقیق و تدوین بیش از 300 اثر علمی و مدیریت پروژهای بزرگ نظام دفاعی اسلام، فرهنگ سازمانی، فرهنگ عاشورا، نظام تعلیم و تربیت اسلامی، فرهنگ اهل بیت و فقه سازمانی را به عهده داشته است. همچنین مسئولیت گروه فرهنگ فقه اهل بیت را نیز از سال 1378 در موسسه دائره المعارف فقه اهل بیت زیر نظر حضرت آیه الله هاشمی شاهرودی به عهده داشته که بیش از شش هزار مقاله فقهی تدوین شده است و تاکنون چهار جلد آن به چاپ رسیده است. نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور مدیر مسئولی و سردبیری چندین نشریه علمی و فرهنگی چون حصون، مربیان، پیام، مکتب جبهه و بصیرت را به عهده داشته و مقالات بسیاری از ایشان در این مجلات و نشریات دیگر به چاپ رسیده است .

ورود وی به حوزه علمیه قم در سال 54 همزمان با حمله مامورین رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه و بستن آن بوده است و وارد شدن وی به مبارزات با انتقال و پخش اعلامیه، برگزاری جلسات سیاسی و مبارزاتی و شرکت در تظاهرات در قم و شهر های دیگر و توجیه دوستان از سال 55 آغاز گردید. در حماسه 19دی 56 قم نقشی اساسی داشت و در تابستان 57 در اردویی که مرکب از طلاب، دانشجویان و معلمان از مناطق مختلف در دماوند گرد آمده بودند شرکت فعال داشته و در نیمه شعبان آن سال که برای برگزاری مراسم و راه اندازی تظاهرات در حوالی دانشگاه تهران رفته بود توسط ساواک دستگیر شد و مدتی در کمیته مشترک ضد خرابکاری (موزه عبرت فعلی) زندانی بود و با اوج گیری انقلاب اسلامی از زندان آزاد شد و بعد از آن برای رساندن پیام انقلاب به شهر ها و روستاهای مختلفی سفر کرد. با پیروزی انقلاب همواره در تمام صحنه های انقلاب همراه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بوده و پیروی از ولایت را بر خود فرض می داند و این امر باعث شده در جریان ها و فتنه های مختلف در خط ولایت حرکت کند .

در دوران دفاع مقدس علاوه بر فعالیت های تبلیغی که به عنوان یک روحانی در جبهه حضور داشته، در سال 1362 با تشکیل گروه تحقیقات نظام دفاعی اسلام برای پشتیبانی فکری جنگ با بهره گیری از قرآن و سنت و استفاده از جنگ های صدر اسلام چه در زمینه تاکتیک ها و روش ها و چه در زمینه مسائل شرعی مسئولیت آن گروه را به عهده گرفت که تا پایان جنگ ادامه داشت. علاوه بر آن نشریه نور جبهه و مکتب جبهه را راه اندازی کرد و در طرح حضور مرتب 20 روزه روحانیون در یگانهای عملیاتی نقش فعال داشت و مسولیت تدوین مباحث معارفی جبهه و تدوین راهنمای فرهنگی جبهه را عهده دار شد .

مسئولیتهای قبلی نماینده ولی فقیه در استان کردستان

حجت الاسلام حسینی شاهرودی از سال 55 که امور اجرایی مدرسه رسالت را در حوزه علمیه قم بر عهده گرفت به نحوی مدیریت پذیرفت و مسئولیت های بعدی عبارتند از:

1- مسئول مصاحبه نهایی در گزینش قم سال60، 2- مسئول گروه تاریخ اسلام مرکز بررسی و تحقیقات قم، 3- مسئول مدیریت نظام دفاعی اسلام، 4- مسئول معاونت تدوین متون آموزشی، 5- مسئول پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، 6- مسئول آموزش عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 7- مسئول مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

مسئولیت های دیگر: 1- مسئول شورای مجمع طلاب و فضلای شاهرودی و نماینده آنان در مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم در دوره چهارم، پنجم و ششم که هم اکنون ادامه دارد، 2- نایب رئیس مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم، 3- مسئول گروه فرهنگ فقه در موسسه دائره المعارف فقه اهل بیت، 4- رییس هیئت ارزشیابی اساتید و مربیان، 5- مدیر مسئولی و سردبیری چندین نشریه، 6- عضو هیات امنا چندین مجموعه، 7- مسئول کار گروه فرهنگ سازمانی، 8- عضو کمیسیون خانواده، 9- عضو کمیسیون تحول نظام آموزشی و 10- عضو گروه فرهنگی مرکز راهبردی.