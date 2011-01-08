تمام مدعیان باید در مسابقات انتخابی تیم کشتی جوانان ایران شرکت کنند

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بعد از اتمام جام "شهید هاشمینژاد" در بهشهر مازندران با هماهنگی مسئولان فدراسیون کشتی برای شناسایی بهتر پشتوانههای کشتی حدود 50 کشتیگیر واجد شرایط را به مرحله اول اردو دعوت کردیم و هدفمان فقط شناسایی آنها بود که به نتیجه هم رسیدیم.
دارنده مدال برنز مسابقات جهانی 2003 نیویورک ادامه داد: در طول تمرینات آمادهسازی که بیشتر به شناسایی نقاط ضعف و قوت پشتوانهها اختصاص داشت، تمام نکاتی که لازم به یادآوری و بر طرف کردن آن است، یاداشت میشد و قبل از شروع تمرین بعدی به کشتیگیران جوان گوشزد میکردیم.
وی افزود: برای موفقیت و نتیجهگیری نیاز به زمان داریم چرا که 95 درصد این پشتوانهها اولین سال است که به رده جوانان آمدهاند و برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باید وقت بیشتری روی بر طرف کردن اشکالات فنیشان بگذاریم.
نفر دوم المپیک 2004 آتن با بیان اینکه تا پس از رقابتهای انتخابی تیم جوانان در اواخر بهمن ماه اردویی برگزار نمی شود، اظهارداشت: برای موفقیت کشتی کشور باید وقت بیشتری گذاشت و زمانی که همه همدل و متحد باشند رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده راحت تر خواهد بود.
دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی 1998 بانکوک در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه نتیجهگیری در مسابقات آسیایی، جامجهانی و جهانی در رده جوانان برای کادر فنی، مسئولان فدراسیون کشتی و علاقهمندان به این رشته از اهمیت بالایی برخوردار است هیچ فرصتی را از دست نخواهیم داد و مطمئنا برای موفقیت بیشتر از تجربیات همه صاحبنظران نهایت بهره را خواهیم برد چرا که برای من و همکارانم موفقیت کشتی بیشتر از پست و مقام ارزش دارد.
مرحله اول اردوی تیم کشتی آزاد جوانان ایران که ازروز 10 دیماه آغاز شده بود امروز شنبه 18 دیماه به پایان می رسد. تیم کشتی آزاد جوانان سال آینده باید در رقابتهای قارهای، جام جهانی و جهانی در اندونزی، آلمان و رومانی شرکت کند.
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