به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره وبلاگ نویسی با موضوع قصه نویس در حوزه کودک و نوجوان با هدف تولید محتوای مفید در فضای مجازی، رواج فرهنگ قصهنویسی و قصهخوانی و همچنین شناسایی استعدادهای نو و جوان برگزار میشود.
شرایط اولیه حضور در این جشنواره، راه اندازی و یا داشتن وبلاگ است؛ قصهنویسان و جوانان علاقمند به قصهنویسی میتوانند با انتشار قصه در وبلاگ شخصی و ارسال آدرس وبلاگشان به آدرس اینترنتی www.efwf.ir در این جشنواره شرکت کنند.
برای حضور در این مسابقه محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد. موضوع قصهها کاملاً آزاد است ولی باید برای گروه سنی کودک، نوجوان و جوان نوشته شده و قبلاً جایی به چاپ نرسیده باشد.
متقاضیان حداکثر تا 30 دیماه فرصت دارند با مراجعه به سایت این جشنواره نسبت برای ثبت وبلاگ و مشخصات خود اقدام کنند.
جشنواره"وبلاگ نویسی با موضوع قصه نویسی" توسط انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشود.
نظر شما