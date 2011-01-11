30 هزار نفر خانوار جدید کرمانی برای دریافت یارانه ثبت نام کردند

مهرداد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در مهلت اعلام شده برای ثبت نام جدید خانوارهای کرمانی در طرح تحول اقتصادی و دریافت یارانه ها 30 هزار خانوار جدید ثبت نام کردند.
وی از سرپرستان این خانوارها خواست خود را برای اعلام شماره حساب بانکی برای دریافت یارانه ها آماده کنند و با افتتاح حساب از تجمع در زمان اعلام ثبت شماره حسابها در بانک خودداری کنند.
سلیمانی افزود: این تعداد خانوار در 45 روز زمان اعلام شده ثبت نام کرده اند.
وی گفت: این خانوارها در مرحله سوم باید در مهلتی که به زودی اعلام می شود در سایت وزارت رفاه شماره حساب خود را اعلام کنند و تائیدیه دریافت کنند.
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