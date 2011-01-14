نخبگان سیاسی از هم اکنون فتنه های آینده را پیش بینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر، سه عامل بصیرت و تشخیص، احساس تعهد و مسئولیت و حضور به موقع مردم در صحنه را موجب خنثی شدن فتنه دانست، اظهار داشت: از بدو تشکیل جبهه دین مدار اسلامی از زمان رسول گرامی اسلام فتنه علیه اسلام وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه فتنه 88 در خارج طراحی شده بود و سران فتنه در ایران بازیچه آنان بودند، گفت: طراحان سیاست براندازی رنگی با برنامه ریزی خاص تا پیش از انتخابات با جریان سازی و تهاجم برنامه ریزی کرده بودند و با تمامی نیروها برنامه براندازی نظام را در دستور کار داشتند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه اتاق جنگ نرم آنان در خارج از کشور بود و تهاجم سیاسی آنان در ایران مدیریت و اجرایی می شد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با بصیرت افزایی و افشای ماهیت این جریان و حمایت مردم ولایت مدار و خواص آگاه نگذاشتند این طرح براندازی که در برخی از کشورهای اروپای شرقی و خاورمیانه اجرا شد، عملی شود .

صفایی بوشهری با سپاسگزاری از سربازان گمنام امام زمان در دستگیری عوامل تروریستی دانشمندان هسته ای گفت: با کشف این تروریستها پشت صحنه این ترورها که آمریکا و اسرائیل غاصب بودند، مشخص شد.

وی تاکید کرد: امید است با برنامه ریزی از نخبگان، دانشمندان و شخصیتها بیشتر محافظت و مراقبت شود.