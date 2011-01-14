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۲۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

آیت الله صفایی بوشهری:

نخبگان سیاسی از هم اکنون فتنه های آینده را پیش بینی کنند

نخبگان سیاسی از هم اکنون فتنه های آینده را پیش بینی کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: فتنه سال گذشته اولین و آخرین فتنه نبوده بلکه همواره این نوع جریانها ادامه دارد و لازم است نخبگان با بصیرت سیاسی از هم اکنون فتنه های آینده را پیش بینی کنند و برای مقابله با آنها طراحی لازم داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر، سه عامل بصیرت و تشخیص، احساس تعهد و مسئولیت و حضور به موقع مردم در صحنه را موجب خنثی شدن فتنه دانست، اظهار داشت: از بدو تشکیل جبهه دین مدار اسلامی از زمان رسول گرامی اسلام فتنه علیه اسلام وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه فتنه 88 در خارج طراحی شده بود و سران فتنه در ایران بازیچه آنان بودند، گفت: طراحان سیاست براندازی رنگی با برنامه ریزی خاص تا پیش از انتخابات با جریان سازی و تهاجم برنامه ریزی کرده بودند و با تمامی نیروها برنامه براندازی نظام را در دستور کار داشتند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه اتاق جنگ نرم آنان در خارج از کشور بود و تهاجم سیاسی آنان در ایران مدیریت و اجرایی می شد، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با بصیرت افزایی و افشای ماهیت این جریان و حمایت مردم ولایت مدار و خواص آگاه نگذاشتند این طرح براندازی که در برخی از کشورهای اروپای شرقی و خاورمیانه اجرا شد، عملی شود.

صفایی بوشهری با سپاسگزاری از سربازان گمنام امام زمان در دستگیری عوامل تروریستی دانشمندان هسته ای گفت: با کشف این تروریستها پشت صحنه این ترورها که آمریکا و اسرائیل غاصب بودند، مشخص شد.

وی تاکید کرد: امید است با برنامه ریزی از نخبگان، دانشمندان و شخصیتها بیشتر محافظت و مراقبت شود.

کد مطلب 1231778

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