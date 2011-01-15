سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: اکران این فیلم از 16 بهمن‌ماه در تهران و شهرستان‌ها شروع می‌شود، سینما استقلال در تهران سرگروه این فیلم است. با توجه به شرایط اکران و مشکلاتی که وجود دارد زمانی بهتر از این برای اکران "داماد خجالتی" پیدا نکردیم.

یوسف صیادی و حدیث فولادوند در نمایی از "داماد خجالتی"

وی ادامه داد: تنها زمان کمی از اکران فیلم با جشنواره فجر تداخل دارد و امیدوارم پس از پایان جشنواره نمایش عمومی فیلم با استقبال مخاطبان همراه شود، فیلم خوب می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد، حتی اگر تبلیغات مناسب نداشته باشد یا در شرایط مناسب روی پرده نرود، "داماد خجالتی" این امتیازها را دارد.

فیلم سینمایی "داماد خجالتی" به کارگردانی آرش معیریان و بازی حمید گودرزی، حدیث فولادوند، یوسف صیادی، سحر کرمانیان، محمدرضا وزیری، رضا شفیعی جم، فتحعلی اویسی، آیدا قهرمان، نعیمه نظام دوست، داریوش سلیمی و سحر کرمانیان یک کمدی خانوادگی است.