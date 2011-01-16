به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ یازدهم دی‌ماه، مخاطبان شبکه کودک و نوجوان می‌توانند هر روز بعد از اخبار جوانه‌ها، ساعت 10/16 به مدت سی دقیقه به تماشای انیمیشن‌های ایرانی تولیدی صبا بنشینند. این برنامه‌ها هر روز حتی روزهای جمعه و ایام تعطیل پخش می‌شود.

در مرحله نخست این طرح قرار است ابتدا منتخبی از انیمیشن‌های تولید صبا در برنامه‌های کودک پخش شوند و در مرحله‌های بعدی تلفیقی از آثار جدید و قدیم و انیمیشن‌های مورد درخواست مخاطبان برای علاقمندان در معرض دید کودکان و نوجوانان ایرانی قرار گیرد.

تصمیم گیری‌های انجام شده برای پخش انیمیشن‌های ایرانی بر اساس نیاز گروه سنی کودک و نوجوان صورت پذیرفته تا این قشر از مخاطبان با آثار و تولیدات قدیم و جدید اداره کل پویانمایی سیما که برای آنها و با سلیقه آنها تولید شده بیشتر آشنا شوند و در صورت استقبال مخاطبان از این طرح ساعت پخش آن افزایش می‌یابد.

این برنامه‌ها در مرحله اول به صورت روزانه در اختیار گروه کودک و نوجوان شبکه دو قرار می‌گیرد و سپس در مرحله‌های بعدی با درخواست مخاطبان پخش می‌شود.

ایجاد مجموعه پخش برنامه‌های تولیدی صبا در سیما به منظور پاسخگویی به نیازهای مخاطب کودک ونوجوان و ایجاد انگیزه و تشویق هر چه بیشتر تولیدکنندگان این آثار انجام شده است.

"پهلوانان"، "دانشمندان بزرگ"، "قصه‌های شب چله "، "خداوند لک لک‌ها را دوست دارد"، سینمایی "عاشورائیان" ، "پسر ترکمن"، "زبر و زرنگ"، قصه‌‌های کهن"، "آئین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی"، "داستانک"، "میرزا و ویز و زَک"، "ماجراهای تقی"، "لذت دانایی"، "مشاهیر"، "تولد زال"، "عجایب المضاحک"، "مرغ گرفتار"، "شنگول و منگول"، "آقای خوش خیال"، "بهمن و بختک"، "یک اتفاق خیلی خیلی ساده"، "عجب اشتباهی"، "سیزده داستان"، "دوستان جنگل (خُرخُری)"، "کاکلی"، "کلاغ‌ها" و ... از مجموعه‌های منتخب برای پخش از سبکه دو سیما هستند.