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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

قائم‌پناه در تبریز: هدف آمریکا تسلیم کردن اراده ملت ایران است

قائم‌پناه در تبریز: هدف آمریکا تسلیم کردن اراده ملت ایران است

تبریز- معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکا خواهان استقلال ایران نیست، گفت: هدف این کشور تسلیم کردن اراده ملت ایران و دست‌اندازی به منابع کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح چهارشنبه در نشست با دانشگاهیان دانشگاه تبریز، با ابراز تأسف از غیبت مسعود پزشکیان در این جلسه اظهار داشت: قطعا جای پزشکیان در این جلسه خالی است؛ ایشان به شدت علاقه‌مند بودند در شهر خودشان، تبریز، حضور پیدا کنند.

وی دانشگاه تبریز را دارای تاریخ کهن و چندساله و از دانشگاه‌های پیشتاز کشور در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی خواند و افزود: دانشگاه تبریز نخستین دانشگاهی بود که در دهه‌های ۵۰ تعطیل شد و شهدایی همچون شهید غلامی و شهید جدیری را در آن دوران تقدیم کرد؛ این دانشگاه همواره در جریان تحولات انقلاب اسلامی پیشتاز و پویایی خود را حفظ کرده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دانشگاه تبریز دانشگاهی پویا و زنده و در تراز اول کشور است، تصریح کرد: دانشگاه تبریز کماکان در حوزه‌های مختلف، چه پزشکی و چه غیرپزشکی، موفق عمل کرده و دانشکده ادبیات این دانشگاه نیز جایگاهی خاص و ریشه‌دار دارد.

استقلال واقعی ایران ثمره رأی ملت است

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه نخستین شعار انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، خاطرنشان کرد: ما به معنای واقعی کلمه مستقل هستیم؛ یعنی ایران امروز از قدرت‌های سیاسی داخلی و خارجی مستقل است. پزشکیان با رأی ملت رئیس‌جمهور شده و به هیچ کانون قدرتی وابستگی ندارد؛ این همان معنای راستین استقلال است.

وی با اشاره به توطئه‌های مستمر نظام سلطه علیه کشورمان گفت: نکته مهم این است که با وجود این میزان از استقلال، ارزش‌های دینی و سیاسی، کشوری مثل آمریکا همواره به دنبال دست‌اندازی به منابع ما از جمله نفت بوده است.

تاب‌آوری ۴۷ ساله در برابر فشارها/ جنگ را آن‌ها شروع کردند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ۴۷ سال است کشور درگیر صیانت از آزادی و استقلال خود است، افزود: با وجود همه فراز و فرودها، در نهایت آمریکا با ما وارد تقابل و جنگ شده است؛ چرا که آمریکا نمی‌خواهد ما مستقل باشیم و هدفش تسلیم کردن اراده ملت ایران است.

وی دو راه پیش روی کشور را برشمرد و گفت: در این شرایط دو راه داریم؛ آیا باید تسلیم شویم یا با اتکا به قدرت خود تاب‌آوری کنیم؟ ما به دنبال جنگ نیستیم، جنگ را آن‌ها شروع کرده‌اند و جنگ نیز در نهایت به دیپلماسی می‌انجامد.

دعوت از دانشگاهیان برای کمک به حکمرانی در شرایط خطیر

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه کشور به رغم ۴۷ سال تحریم‌های متمرکز و متفاوت، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان داشته و به نظامی توانمند تبدیل شده است، اظهار کرد: امروز در موقعیت حساسی قرار داریم و در عرصه‌های حکمرانی و مدیریت بحران، دانشگاهیان باید به کمک دولت بیایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی عاقلان و عالمان جامعه می‌تواند راهگشای عبور از شرایط خطیر کنونی باشد و دانشگاه باید در این زمینه نقش‌آفرینی جدی کند.

کد مطلب 6977457

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