به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح چهارشنبه در نشست با دانشگاهیان دانشگاه تبریز، با ابراز تأسف از غیبت مسعود پزشکیان در این جلسه اظهار داشت: قطعا جای پزشکیان در این جلسه خالی است؛ ایشان به شدت علاقه‌مند بودند در شهر خودشان، تبریز، حضور پیدا کنند.

وی دانشگاه تبریز را دارای تاریخ کهن و چندساله و از دانشگاه‌های پیشتاز کشور در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی خواند و افزود: دانشگاه تبریز نخستین دانشگاهی بود که در دهه‌های ۵۰ تعطیل شد و شهدایی همچون شهید غلامی و شهید جدیری را در آن دوران تقدیم کرد؛ این دانشگاه همواره در جریان تحولات انقلاب اسلامی پیشتاز و پویایی خود را حفظ کرده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دانشگاه تبریز دانشگاهی پویا و زنده و در تراز اول کشور است، تصریح کرد: دانشگاه تبریز کماکان در حوزه‌های مختلف، چه پزشکی و چه غیرپزشکی، موفق عمل کرده و دانشکده ادبیات این دانشگاه نیز جایگاهی خاص و ریشه‌دار دارد.

استقلال واقعی ایران ثمره رأی ملت است

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه نخستین شعار انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، خاطرنشان کرد: ما به معنای واقعی کلمه مستقل هستیم؛ یعنی ایران امروز از قدرت‌های سیاسی داخلی و خارجی مستقل است. پزشکیان با رأی ملت رئیس‌جمهور شده و به هیچ کانون قدرتی وابستگی ندارد؛ این همان معنای راستین استقلال است.

وی با اشاره به توطئه‌های مستمر نظام سلطه علیه کشورمان گفت: نکته مهم این است که با وجود این میزان از استقلال، ارزش‌های دینی و سیاسی، کشوری مثل آمریکا همواره به دنبال دست‌اندازی به منابع ما از جمله نفت بوده است.

تاب‌آوری ۴۷ ساله در برابر فشارها/ جنگ را آن‌ها شروع کردند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ۴۷ سال است کشور درگیر صیانت از آزادی و استقلال خود است، افزود: با وجود همه فراز و فرودها، در نهایت آمریکا با ما وارد تقابل و جنگ شده است؛ چرا که آمریکا نمی‌خواهد ما مستقل باشیم و هدفش تسلیم کردن اراده ملت ایران است.

وی دو راه پیش روی کشور را برشمرد و گفت: در این شرایط دو راه داریم؛ آیا باید تسلیم شویم یا با اتکا به قدرت خود تاب‌آوری کنیم؟ ما به دنبال جنگ نیستیم، جنگ را آن‌ها شروع کرده‌اند و جنگ نیز در نهایت به دیپلماسی می‌انجامد.

دعوت از دانشگاهیان برای کمک به حکمرانی در شرایط خطیر

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه کشور به رغم ۴۷ سال تحریم‌های متمرکز و متفاوت، پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان داشته و به نظامی توانمند تبدیل شده است، اظهار کرد: امروز در موقعیت حساسی قرار داریم و در عرصه‌های حکمرانی و مدیریت بحران، دانشگاهیان باید به کمک دولت بیایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی عاقلان و عالمان جامعه می‌تواند راهگشای عبور از شرایط خطیر کنونی باشد و دانشگاه باید در این زمینه نقش‌آفرینی جدی کند.