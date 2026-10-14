محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، آسمان قم قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و در پاره‌ای از مناطق بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: سرعت وزش باد در امروز سه‌شنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و بیشینه دمای هوای شهر قم به ۳۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



این کارشناس هواشناسی قم با تشریح وضعیت جوی استان در روزهای آینده بیان کرد: روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان نیز وجود دارد.



ترابیان ادامه داد: سرعت وزش باد در روز چهارشنبه بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و دمای هوا در شهر قم در سردترین ساعات به ۱۴ درجه و در گرم‌ترین ساعات به ۳۳ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



دمای هوا تا پایان هفته افزایش می‌یابد



وی با اشاره به شرایط جوی روز پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه گفت: آسمان استان قم در این روز صاف تا کمی ابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی قم افزود: سرعت وزش باد در روز پنج‌شنبه بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و کمینه و بیشینه دمای هوای شهر قم به ترتیب به ۱۵ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



ترابیان با اشاره به تداوم شرایط جوی مشابه در روزهای پایانی هفته اظهار کرد: روز جمعه نیز افزایش ابر و وزش باد در برخی ساعات دور از انتظار نیست و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات وجود دارد.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، روند افزایش تدریجی دمای هوا طی پنج روز آینده ادامه خواهد داشت و روز شنبه آسمان استان صاف همراه با وزش باد خواهد بود که در ساعات پایانی روز با افزایش ابر همراه می‌شود.



پلنگ‌دره خنک‌ترین و فدک گرم‌ترین منطقه استان بود



این کارشناس هواشناسی قم در تشریح وضعیت دمایی مناطق مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده، منطقه پلنگ‌دره با حداقل دمای ۱۲.۲ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه را تجربه کرد.



ترابیان افزود: در همین بازه زمانی، منطقه فدک با ثبت دمای ۳۰.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین بعدازظهر را در میان مناطق گزارش‌شده استان قم داشت.