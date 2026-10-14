معاون هنری به دیدار علی نصیریان رفت؛ نکات مهم آقای بازیگر به مدیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون هنری وزارت ارشاد، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با تعدادی دیگر از هنرمندان و مدیران عصر روز سه شنبه ۲۱ مهر به دیدار علی نصیریان بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون رفت.

علی نصیریان با اشاره به اینکه هنر ارزش بسیار بالایی دارد و نباید وسیله قرار گیرد، گفت: یکی از مدیریت های مهم در هر کشوری مدیریت فرهنگی آن است به دلیل آنکه با روح، جان و ریشه های مردم در ارتباط هستند و من از شما به عنوان مدیر فرهنگی می خواهم حواستان به جوان ها در عرصه تئاتر باشد زیرا استعدادهایی داریم که می توانند در عرصه فرهنگ موثر باشند. ما اکنون استعدادهای بسیار درخشانی در تئاتر داریم که حتی در عرصه بین الملل هم درخشیده اند.

این بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر با بیان اینکه نمایش در جامعه می تواند تاثیر خوبی داشته باشد، گفت: آدم هایی مانند من، مهرجویی و بقیه همکاران، همه ایرانی و برخاسته از همین کشور بودیم و به طور قطع امروز هم در کشورمان جوان های با استعدادی داریم که باید ادامه راه باشند. من معتقدم هر نسلی استعدادهای خودش را دارد، استعدادهایی که خلاق هستند و می توانند آثار ارزشمندی را بیافرینند. هنر و به ویژه تئاتر باید نقص ها را مطرح کند تا جامعه با آنها آشنا شود و مسئولان در صدد رفع آن برآیند.

در ادامه این دیدار مهدی شفیعی با تاکید بر گفته علی نصیریان درباره استعدادهای درخشان در عرصه نمایش، گفت: همان طور که شما اشاره کردید در استان ها هم جوان هایی داریم که در عرصه های داخلی و بین الملل درخشیدند و مخاطبان زیادی را با آثار خود همراه کرده اند. اتفاقا به دلیل همین ظرفیت های فراوانی که هنر در کشور دارد، شورای عالی هنر و ادبیات به تازگی راه اندازی شده تا از توانمندی های موجود به ویژه در استان ها برای ارتقا هنر بیشتر استفاده شود.

شفیعی افزود: البته ظرفیت‌ها در استان ها متفاوت هستند، شاید در استانی ظرفیت های موسیقی آن بیشتر و در استانی دیگر هنرهای تجسمی یا نمایش بیشتر باشد و امیدواریم بتوان ساختارهای جدی تری برای هنرمندان و فعالان تئاتر در استان ها با هدف تمرکززدایی از فعالیت ها در تهران ایجاد کرد.

در این دیدار داود فتحعلی بیگی، داریوش مودبیان، ایوب آقاخانی، سپیده حیدرآبادی نیز حضور داشتند.