کشت گلخانه ای بدون خاک در سیرجان انجام شد

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: برای اولین بار در شهرستان سیرجان کشت گلخانه ای بدون نیاز به خاک توسط یکی از فارغ التحصیلان کشاورزی این شهر انجام شده است.

وی افزود: کشت گلخانه ای هیدروپونیک با کاشت گلخانه ای گوجه فرنگی که برای اولین بار درشهرستان سیرجان اجرا شده بود به مرحله برداشت محصول رسیده است.

وی تصریح کرد: این روش کاشت که از جمله روش های نوین کشاورزی است در راستای نیاز به محصولات کشاورزی بدون کود و سموم زیاد موجود در خاک اجرا شده است و از جمله روش هایی است که مورد تایید کارشناسان کشاورزی است.

مسعودی یادآورشد: یکی از فارغ التحصیلان این شهرستان در گلخانه ای به مساحت سه هزار مترمربع کاشت گوجه را بدون نیاز به خاک آغاز کرده است.

وی با حمایت از اجرای این گونه طرح ها گفت: این گلخانه روزانه می تواند 500 کیلو گرم گوجه فرنگی به مدت شش ماه محصول دهد.

مسعودی ادامه داد: توسعه این طرح و اجرای وسیع آن می تواند کشت خیار درختی و توت فرنگی را نیز به دنبال داشته باشد که با توجه به آب و هوای سیرجان تا سه برابر نوع کشت خاکی محصول می دهد.