۱۰ شرط کتائب عراق درباره روند انحصار سلاح در دست دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کتائب سیدالشهداء، از گروه‌های وابسته به مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای موضع خود را درباره پرونده سلاح مقاومت و مساله حاکمیت عراق اعلام و تأکید کرد که هدف اصلی این موضع‌گیری، تحقق عراقی مستقل و برخوردار از حاکمیت کامل است.

این گروه در بیانیه خود با گرامیداشت یاد شهدایی که برای دفاع از دین، کشور، کرامت، حاکمیت و اصول خود جان باخته‌اند، اعلام کرد که در بررسی پرونده سلاح مقاومت، منافع عالی عراق، تهدیدهای موجود و تحولات منطقه‌ای را مدنظر قرار داده است.

کتائب سیدالشهداء عراق تأکید کرد که در ادبیات مقاومت، دولت و عزت دین و مذهب اصل اساسی هستند و مقاومت گروه‌های مسلح، چه رسمی و چه نیروهایی که در نتیجه شرایط و تهدیدهای موجود شکل گرفته‌اند، نقش پشتیبان در دفاع از موجودیت اعتقادی و ملی دارند. حمل سلاح برای مقابله با تهدیدها اقدامی بدون دلیل نیست، بلکه نتیجه شرایط و ضرورت‌های واقعی بوده است و در صورت از میان رفتن این ضرورت‌ها، نیاز به سلاح نیز متوقف خواهد شد؛ هرچند در صورت بازگشت تهدیدها، این ضرورت می‌تواند دوباره ایجاد شود.

کتائب سیدالشهداء عراق اعلام کرد که میزان همراهی این گروه با روند سازمان‌دهی سلاح در کشور مشروط به اجرای مجموعه‌ای از شروط است که مهم ترین آنها خروج کامل نیروهای امریکایی از عراق است.

کتائب تاکید کرد که شرط اول، پایان کامل حضور آمریکا در عراق و جلوگیری از استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه و دیگر کشورهاست.

کتائب سیدالشهداء همچنین به عنوان شرط دوم خواستار تصویب قانون حشد شعبی با هدف تضمین حقوق رزمندگان، شهدا و مجروحان حشد شعبی و حفظ کرامت آنها و سامان‌دهی فعالیت‌هایشان شد.

کتائب در ادامه سومین شرط خود را ضرورت اعمال حاکمیت کامل نیروهای امنیتی دولت فدرال بر تمامی خاک عراق در زمین، دریا و هوا اعلام کرد و خواستار تقویت پدافند هوایی عراق با سامانه‌های پیشرفته تحت فرماندهی و تصمیم گیری عراقی شد.

از دیگر شروط اعلام شده، خروج نهایی نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از عراق برای پایان دادن به بهانه‌های ترکیه جهت انجام حملات در خاک عراق و همچنین خروج نظامیان ترکیه از شمال عراق و عقب نشینی آنها به داخل مرزهای ترکیه عنوان شده است.

کتائب سیدالشهداء همچنین به عنوان هفتین شرط خواستار واگذاری مسئولیت کنترل مرزهای اقلیم کردستان عراق به ارتش عراق به عنوان یک ماموریت انحصاری و حاکمیتی شد.

کتائب هشتمین شرط خود را خروج گروه‌های مخالف ایران از شمال عراق با هدف جلوگیری از استفاده از این منطقه برای انجام حملات علیه کشورهای همسایه عنوان کرد.

کتائب سیدالشهداء خواستار آزادسازی تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی عراق از سلطه آمریکا و تحقق اصل عراق صاحب اختیار خود است، شد.

این گروه اعلام کرد که دهمین شرط آن آزادسازی استقلال تصمیم‌گیری سیاسی عراق از مداخله آمریکا و پایان دادن به بدعت فرستاده ویژه آمریکا در عراق و توقف دخالت سفارت آمریکا در امور داخلی عراق است.