افتتاح ۱۶ پروژه بهداشتی و تجهیزات پیشرفته پزشکی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابرازه همزمان با هفته دولت در گفتگویی گفت: در یک سال گذشته توسعه زیرساختهای سلامت، تأمین تجهیزات و نیروی انسانی، نوسازی ناوگان اورژانس، توسعه خدمات پیشگیرانه، تحول اداری و تقویت پژوهش و فناوری با استفاده از ظرفیتهای ملی، استانی و دانشگاهی دنبال شد.
وی با اشاره به پروژه بیمارستان تخصصی کودکان قم اضافه کرد: پروژه قطب سرطان با تغییر کاربری به مرکز درمانی تخصصی کودکان، وارد مرحله جدیدی شده و حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات اجرایی آن از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری و مالیاتهای نشاندار پیشبینی شده است. این بیمارستان یکی از مطالبات مهم حوزه سلامت قم محسوب میشود.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۶ پروژه بهداشتی شهری و روستایی به بهرهبرداری رسید که با اجرای آنها ۶ هزار و ۴۵۰ مترمربع به فضای بهداشتی استان اضافه و بیش از یکهزار و ۴۴۰ میلیارد ریال برای آنها هزینه شد. مرکز خدمات جامع سلامت فردو، هفت خانه بهداشت روستایی و چهار پایگاه سلامت از جمله این طرحهاست. همچنین قرارداد ساخت هفت خانه بهداشت و چهار مرکز اورژانس منعقد شده است.
ابرازه، تقویت ناوگان اورژانس را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید خریداری شده که در بخش سلفچگان در حال تجهیز است و اعتبار آن با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان اورژانس کشور، ۳۰ درصدی استانداری قم و ۲۰ درصدی دانشگاه تأمین میشود. همچنین ۱۶ موتورلانس و یک خودروبر به ناوگان اضافه شده و بیش از ۳۰ درصد آمبولانسهای موجود نیز بهسازی فنی شدهاند.
وی تأمین تجهیزات پیشرفته پزشکی را از دیگر اقدامات دانشگاه عنوان کرد و افزود: دستگاههای پتاسکن و براکیتراپی و همچنین MRI برای بیمارستان خیرین سلامت تأمین شده است. اعتبار تأمین هر یک از پتاسکن، MRI و سیتیآنژیو حدود ۲۰۰ میلیارد تومان و دستگاه براکیتراپی حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه نیروی انسانی گفت: بیش از ۱۵۳ نفر از طریق آزمون استخدامی پیمانی وزارت بهداشت جذب شدند، برای ۴۷۰ نفر شماره مستخدم اخذ شد و بیش از ۳۰۰ نیروی طرحی در رشتههای درمانی کارشناسی و حدود ۶۰ پزشک متخصص و فوقتخصص ضریب K بهکارگیری شدند. همچنین قرارداد اسکان پزشکان متخصص ضریب K برای ۷۶ واحد مسکونی منعقد شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از توسعه خدمات پیشگیرانه نیز خبر داد و گفت: پوشش برنامه پزشکی خانواده روستایی به ۱۰۰ درصد رسیده، خدمات پزشکی خانواده در مناطق شهری و پردیسان توسعه یافته و دومین مرکز درمان و پیشگیری هاری در جعفرآباد راهاندازی شده است. برنامه غربالگری سرطانهای شایع نیز ساماندهی شده و قم از سوی وزارت بهداشت بهعنوان الگوی اجرای این برنامه معرفی شده است.
وی راهاندازی بانک شیر مادر در قم، ارزیابی ریزفاکتورهای آب آشامیدنی، صدور گواهینامه ایمنی آب و گواهی اماکن عمومی بدون دخانیات را از دیگر اقدامات حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: در شرایط اضطراری و جنگی نیز ارزیابی ریسکهای شیمیایی، شناسایی صنایع پرخطر و آموزش مهارتهای زندگی در شرایط اضطرار و جنگ برای ۴۰۰ خانواده انجام شد.
وی همچنین از حرکت دانشگاه به سمت مدیریت الکترونیک خبر داد و گفت: امضای الکترونیک احکام کارگزینی اجرایی، پرونده الکترونیک نیروهای ضریب K راهاندازی و «سهشنبههای پاسخگویی» برای ارتباط مستقیم با کارکنان ایجاد شد. تعداد QR Codeهای کارکنان نیز از حدود ۲ هزار به ۵ هزار و ۵۰۰ کد افزایش یافته است.
ابرازه با اشاره به حوزه پژوهش و فناوری گفت: تعداد طرحهای اثرگذار دانشگاه از حدود یک طرح در سالهای گذشته به هفت طرح در یک سال اخیر و تعداد ثبت اختراعات نیز به هفت مورد رسیده است که بیانگر رشد ۳.۵ تا هفت برابری این شاخصهاست.
وی تأکید کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای کیفیت و دسترسی مردم قم به خدمات سلامت، محور ادامه فعالیت دانشگاه علوم پزشکی قم خواهد بود.
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