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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

بیش از ۲۰۰ حافظ قرآن در آزمون شفاهی اعطای مدرک تخصصی در قم شرکت کردند

بیش از ۲۰۰ حافظ قرآن در آزمون شفاهی اعطای مدرک تخصصی در قم شرکت کردند

قم- مرحله شفاهی بیست و یکمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم ویژه برادران با حضور بیش از ۲۰۰ حافظ واجد شرایط در استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله شفاهی بیست و یکمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم ویژه برادران در استان قم برگزار شد.

در این مرحله بیش از ۲۰۰ نفر از حافظانی که در آزمون کتبی موفق به کسب امتیاز لازم شده بودند، در ارزیابی شفاهی حضور یافتند و میزان محفوظات آنان مورد سنجش قرار گرفت.

حافظانی که در این مرحله موفق به کسب امتیاز لازم شوند، مدرک تخصصی درجه حفظ قرآن کریم را دریافت خواهند کرد.

بانوان حافظ قرآن در شهریورماه ارزیابی می‌شوند

آزمون شفاهی ویژه بانوان نیز در ادامه این فرآیند برگزار خواهد شد و حافظان واجد شرایط در روزهای دوازدهم و سیزدهم شهریورماه در این آزمون شرکت می‌کنند.

بیست و یکمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم پس از برگزاری آزمون کتبی وارد مرحله شفاهی شده است و حافظان واجد شرایط در این مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

نوبت دوم آزمون شفاهی در آذرماه برگزار می‌شود

نوبت دوم آزمون شفاهی این دوره برای آذرماه سال جاری برنامه‌ریزی شده است و حافظانی که در نوبت نخست غایب بوده یا موفق به کسب امتیاز لازم نشده‌اند، امکان ثبت‌نام و شرکت در این نوبت را خواهند داشت.

کد مطلب 6931578

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