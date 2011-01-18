به گزارش خبرنگار مهر، صفوی ضمن اعلام این خبر گفت: این مجموعه با حال هوای عید و به صورت مناسبتی ساخته میشود. ماجراهای شکرستان قبلی در این مجموعه جدید با همان کاراکتر و فضاها، ولی با قصههائی که در مورد سفرهای نوروزی است، جانی دوباره میگیرند.
وی همچین افزود: ماجرای این مجموعه که برای پخش از شبکه دو سیما آماده میشود به این ترتیب است که یکی از کاراکترهای خندهدار شکرستان تصمیم میگیرد آژانس مسافرتی بزند و برای عید نوروز بعضی اهالی شکرستان را به سفر ببرد. حالا کجا چطوری باید دیده که چه میشود. فعلا کار گروه نویسندگان معطوف به پردازش سرفصلها و داستانهای هر قسمت است.
مجموعه نود قسمتی "شکرستان" به کارگردانی بابک نظری محصول مرکز انیمیشن حوزه هنری است که در حال حاضر از شبکه دو پخش میشود.
هر قسمت از مجموعه شکرستان 15 دقیقه و تا کنون 90 قسمت از این مجموعه ساخته شده است و ساخت قسمتهای دیگر همچنان ادامه دارد. بابک نظری کارگردان این انیمیشن متولد 1353 است و به خاطر ساخت دو انیمیشن کوتاه "قطار" و "ماه بود و روباه" توانسته بیش از 50 جایزه داخلی و خارجی را از آن خود کند.
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