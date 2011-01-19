سمنانی ها 70 هزار نامه به رئیس جمهور هم استانی خود نوشتند

مجتبی اقوامی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: مسائل مطرح شده در این نامه ها در خصوص مشکلات مردم در بخش های اشتغال، مسکن، دریافت وام های ضروری نظیر خوداشتغالی، درمانی و ... است.

به گفته وی، نامه های دریافتی پس از دسته بندی و اسکن در سامانه اطلاع رسانی دولت ثبت می شود.

وی با اشاره به مراجعه حضوری 8 هزار و500 نفر به وزرا، معاونان و مدیران دفاتر وزارتخانه ها در دو روز سفر رئیس جمهور به استان سمنان افزود: درخواست های این افراد نیز در وزارتخانه های مربوطه پیگیری می شود.

اقوامی پناه، دقت در ثبت و رسیدگی درخواست های مردم را از خواسته های رئیس جمهور و استاندار سمنان عنوان کرد و گفت: در صورت قانع نشدن مردم از پاسخ و نحوه رسیدگی به درخواست ها، به این گونه موارد حضوری رسیدگی می شود.

رئیس اداره بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی استانداری سمنان تصریح کرد: پس از بررسی و ارجاع درخواست های مردمی به دستگاههای مربوطه، مردم استان از یک ماه آینده با تماس به شماره 111 سامانه اطلاع رسانی دولت (سامد) از نتیجه و نحوه پیگیری درخواست های خود مطلع می شوند.

وی یاد آور شد: همزمان با دور سوم سفر رئیس جمهور به استان، ستادهای سی گانه نیز در 30 دستگاه اجرایی این استان مستقر و به صورت حضوری با حضور معاونان وزیران، مدیران ستادی وزارتخانه ها و مسوولان استانی مسائل و مشکلات مردم و مراجعین را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است، استان سمنان نزدیک به 600 هزار نفر جمعیت دارد که نزدیک به یک ششم جمعیت استان سمنان در دور سوم سفر استانی هیئت دولت به رئیس جمهور نامه نوشتند.