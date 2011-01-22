توسل به نهضت حسینی ملت ایران را از بند طاغوت نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح کنگره بین المللی حضرت زینب(س)، با اشاره به ولایت مداری و اطاعت از امام زمان(عج) عصر حضرت زینب(س)، افزود: مردم ایران با پیروی از قیام اباعبدالله الحسین(ع) حماسه ای عظیم را در کشور به راه انداختند.

وی دفاع از ولایت، حفظ عزت حسینی، اجرای مستمر احکام الهی به ویژه توجه به نماز در تمامی شرایط، شکر به درگاه خداوند در عین مشکلات، و امانتداری از ولایت و امامت از ویژگیهای منحصر بفرد حضرت زینب(س) بوده که ایشان را به عنوان زنی نمونه در تاریخ به مردم جهان نشان دادند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه خطبه های منحصر بفرد حضرت زینب (س) در کنار امام سجاد(ع) موجب شد که آموزه های عاشورا در ذهن تاریخ یادگار بماند، اظهار داشت: این نهضت نسل به نسل و سینه به سینه به نسلهای متفاوت منتقل شده و موجب پایداری اسلام و نهضت عاشورا شد.

آیت الله خاتمی با اشاره به تحریفات صورت گرفته در خصوص واقعه کربلا به ویژه طی ماههای ابتدایی وقوع این واقعه، خاطر نشان کرد: نهضت حضرت زینب(ص) ضمن جلوگیری از تحریف حقیقت نهضت اباعبدالله الحسین(ع) در عاشورا، ابعاد مختلف این واقعه را به مردم کوفه، شام و تمامی مردم جهان تبیین کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه خطبه های حضرت زینب(س) را مقدمه ساز قیام عاشورا دانست و خاطر نشان کرد: این خطبه ها ضمن ایجاد مقدمه قصاص قاتلان امام حسین(ع)، مقدمات بیزاری مردم به ویژه زنان کوفی را از قوم ظالم یزید فراهم کرد.

آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به حماسه عظیم نهم دی سال گذشته، این حضور مردم را نیز متاثر از حماسه حسینی دانست و افزود: مردم ایران اسلامی، اهانت به ساحت مقدس امام حسین(ع) را بر نتافته و آن حماسه عظیم را در مقابل فتنه گران برانگیختند.

وی قیام مردم آزادی خواه در کشورهای مختلف را ناشی از قیام امام حسین(ع) و تاثیر آن بر مردم جهان عنوان کرد و گفت: روز به روز بیداری مردم جهان با تبعیت از قیام عاشورا بیشترمی شود.

کنگره بین المللی" حضرت زینب (س)" به منظور تبیین جایگاه معنوی حضرت زینب (س) در جهان اسلام در دو بخش آثار هنری و مکتوب در ارومیه طی روزهای دوم و سوم بهمن ماه سالجاری در ارومیه با حضور مقامات ارشد کشوری و استانی برگزار می شود.