ذوالفقاری: اموال قاچاقچیان باید شناسایی و ردیابی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد گفت: همه دستگاه‌ها باید وظایف قانونی خود را به‌صورت جدی انجام دهند و مدیران نیز علاوه بر پیگیری امور جاری، تربیت نیروی انسانی، انتقال تجربه و اجرای طرح‌های تحولی را در اولویت قرار دهند؛ رسانه نیز باید به ابزاری برای افزایش آگاهی مردم درباره مواد مخدر و راه‌های پیشگیری و درمان تبدیل شود.

ذوالفقاری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: باید شیوه‌نامه‌ای تهیه شود تا از ظرفیت‌های موجود برای شناسایی اموال قاچاقچیانی که از طریق فعالیت‌های نامشروع، پولشویی، انتقال اسناد یا ثبت اموال به نام دیگران اقدام کرده‌اند، استفاده شود.

وی افزود: این ظرفیت، اختیار مهمی است و باید به‌صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های عضو ستاد گفت: امروز در مرکز، هماهنگی کاملی میان دستگاه‌های قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، آموزشی و بهداشتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر در استان‌ها ناهماهنگی میان دستگاه‌ها وجود دارد، دبیران شوراهای هماهنگی باید موضوع را به مرکز اعلام کنند تا پیگیری لازم انجام شود.

ذوالفقاری افزود: در مرکز، هیچ دستگاهی که عضو ستاد باشد و هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، نداریم و همه دستگاه‌های عضو در مسیر همکاری و هماهنگی قرار دارند.

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مسیر پیگیری

وی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: اصلاحات مورد نیاز در قالب ۱۰ ماده ضروری جمع‌بندی شده و این موضوع در حال پیگیری است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد اظهار امیدواری کرد با حمایت مسئولان قضائی و همراهی مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون با سرعت بیشتری دنبال و نهایی شود.

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مدیریت صحیح نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: هدف مدیران باید ارتقای نیروها، تقویت انگیزه و تربیت نسل بعدی مدیران باشد.

وی افزود: مدیر باید متناسب با شرایط، تذکر دهد، تشویق کند، آموزش دهد و صیانت کند و در عین حال ارتباط برادرانه و پدرانه با نیروها داشته باشد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: امروز تربیت نیرو برای آینده کشور یک وظیفه همگانی است و مدیران باید نیروهای جوان‌تر را به‌تدریج برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر آماده کنند.

وی تأکید کرد: آموزش، حفظ نظم، آداب سازمانی و رفتار صحیح باید در مجموعه نهادینه شود و هر مسئولیتی که پذیرفته می‌شود، باید تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان ضمن تقدیر و تشکر از رسانه ملی و سایر رسانه‌های جمعی، با تأکید بر ضرورت حضور سنجیده در رسانه‌ها گفت: هدف از حضور رسانه‌ای نباید چهره‌شدن باشد؛ بلکه باید ببینیم چه موضوعی وظیفه ماست که به اطلاع مردم برسانیم و این کار را با چه ابزار، شیوه و زمانی انجام دهیم.

وی افزود: باید بستری مناسب در فضای مجازی ایجاد کنیم تا مردم بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود درباره مواد مخدر، علائم مصرف، شیوه مواجهه، روش‌های درمان و کنترل و سایر مسائل مرتبط را به‌صورت معتبر دریافت کنند.

ذوالفقاری گفت: شاید ایجاد یک اپلیکیشن یا بستر جامع و قابل اعتماد در فضای مجازی بتواند بخشی از نیاز خانواده‌ها و مردم به اطلاعات تخصصی در حوزه مواد مخدر را پاسخ دهد.

وی در پایان تأکید کرد: در کنار پیگیری امور جاری، اجرای طرح‌های تحولی باید با سرعت در دستور کار قرار گیرد و این طرح‌ها نباید گرفتار روزمرگی شوند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: هر جا ابهام یا سؤالی درباره طرح‌های ستاد وجود دارد، باید پیگیری و برطرف شود و ستاد نیز آمادگی دارد با برگزاری جلسات تخصصی در مرکز یا حضور در استان‌ها، زمینه توجیه و آموزش کامل مدیران و اعضای شوراهای هماهنگی را فراهم کند تا طرح‌های مصوب با سرعت و دقت وارد مرحله اجرا شوند.