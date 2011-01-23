نمایشگاه پوستر و نقاشی در فرهنگسرای گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه پوستری از آثار معصومه الهیاری به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با تصویرسازی و هنر گرافیک در نگارخانه گلستان برپا میشود. در این نمایشگاه تعداد 20 اثر در ابعاد 70*50 از روز یکشنبه، سوم بهمن در معرض دید شهروندان قرار میگیرد.
علاقهمندان برای بازدید از این آثار میتوانند تا 12 بهمن، ساعت 9 تا 19 به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77841376 تماس بگیرند.
همچنین نمایشگاه نقاشی با تکنیک رنگ و روغن از سولماز حیاتی با عنوان "هوای وطن" به منظور بررسی و آشنایی بیشتر شهروندان با شیوه زندگی عشایر ایران در همین نگارخانه برپا میشود. در این نمایشگاه تعداد 20 اثر در ابعاد 70*50 از روز یکشنبه سوم بهمنماه، در معرض دید شهروندان قرار میگیرد.این نمایشگاه نیز تا 12 بهمن ادامه دارد.
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