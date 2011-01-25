به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا، تری گیلیام انگلیسی ، پاتریس لوکونت فرانسوی و فرناندو تروئیبای اسپانیایی در نخستین دوره جشنواره انیمیشن " کارتون" در ماه مارس حضور می یابند.



گیلیام با انیمیشن فوتوریستی "1884" به کارگردانی تیم اولایو به جشنواره می‌آید و گیلیام تهیه کننده این انیمیشن است.



پاتریس لوکونت که با فیلم‌هایش در اروپا چهره‌ای شناخته شده به شمار می‌رود این بار با کارگردانی انیمیشن " فروشگاه خودکشی" تجربه‌ای تازه را از سر گذرانده است.این کارتون دو بعدی که از کتاب‌های مصور فرانسوی اقتباس شده ، چندی پیش در جشنواره انیمیشن انسی برنده جایزه شده بود.



فرناندو تروئیبا هم با انیمیشن " چیکو و ریتا" راهی جشنواره کارتون شده است. فرناندو تروئیبا با همکاری خاویر ماریسکال کارگردانی این انیمیشن کمدی رمانتیک را بر عهده داشته اند." چیکو و ریتا" پیش از این در دو جشنواره تلوراید و تورنتو به نمایش در آمده و مورد استقبال قرار گرفته بودند.



در جشنواره " کارتون" علاوه بر نمایش فیلم‌های انیمیشن ، بازار انیمیشن اورپا و نشست‌های تهیه کنندگان فیلم‌های انیمیشن برگزار می‌شود.



این جشنواره از دوم تا چهارم ماه مارس ( 11 تا 13 اسفند) در شهر لیون پاریس برگزار می‌شود.570 دست اندرکار حوزه انیمیشن مهمان این جشنواره سه روزه هستند و در این مدت نزدیک به 90 فیلم کوتاه و بلند انیمیشن به نمایش در می‌آید.