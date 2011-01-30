34 کوره ذغال غیر مجاز مرز اردبیل و گیلان منهدم و تخریب شد

سرهنگ اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اخبار و گزارشهای واصله مبنی براینکه در اطراف روستای "سوها" از توابع شهرستان نمین استان اردبیل اهالی این محل در داخل جنگلهای اطراف که در حوزه استحفاظی شهرستان آستارا استان گیلان قرار گرفته اقدام به ساخت کوره های ذغال غیرمجاز کرده اند.

وی اظهار داشت: قبلا در این رابطه مسئول واحد منابع طبیعی بخش لوندویل به همراه پرسنل خود و با هماهنگی مراجع قضایی به همراه پرسنل نیروی انتظامی منطقه در عملیات جنگل گردشی و اجرای حکم در آخرین نقطه مرزی اقدام به شناسایی و دستگیری چند نفر از متخلفان کرد که به محض اطلاع اهالی روستای سوها تعداد زیادی متشکل از زن و مرد خود را به محل رسانده و ضمن درگیری و ضرب و شتم ماموران منابع طبیعی منطقه، اقدام به فراری دادن متهمان کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در آن زمان با پیگیریهای جدی از طریق مقامات قضایی و انتظامی استان اردبیل انجام شد و درنهایت موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدند.

وی همچنین یادآورشد: با اعزام نیروهای عملیاتی یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان به استعداد 20 نفر به همراه پرسنل روابط عمومی و تعداد 45 نفر از عوامل یگان حفاظت شهرستانهای تالش و آستارا و نیز همراهی پرسنل نیروی انتظامی آستارا و با ادغام نیروهای منابع طبیعی شهرستان نمین و اردبیل طی یک عملیات مشترک در قالب سه اکیپ مجهز نسبت به عملیات جنگل گردشی و پاکسازی کامل منطقه در سه محور اقدام و درنهایت تعداد 34 کوره ذغال غیرمجاز که ازسوی قاچاقچیان در داخل جنگل ساخته شده بود، تخریب و منهدم شدند.