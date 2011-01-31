به گزارش خبرنگار مهر، یادآوری خاطرات دوران کودکی و نوجوانیمان را این بار با مجموعه به یادماندنی "گوریل انگوری" آغاز میکنیم. این کارتون نیاز به معرفی ندارد. یک سگ کوچک به نام بیگلی بیگلی و یک گوریل ۱۵ متری بنفش به نام انگوری! که با ماشین ون خود در حال مسافرت بودند.
انگوری گوریلی خجالتی و عاشق انگور و موز بود. انگوری همیشه روی سقف ماشین بیگلی بیگلی مینشست، اما هیچ وقت سقف ماشین به خاطر وزن زیاد او حتی یک سانت هم کج و کوله نشد. امیرهوشنگ قطعهای، مدیر دوبلاژ کارتون "گوریل انگوری" اولین کسی است که برای یادآوری خاطرات این کارتون با او تماس میگیرم، اما تلفن همراه او را شروین قطعهای، پسرش پاسخ میدهد و تاکید میکند پدرش به دلیل کسالت قادر به مصاحبه با ما نیست، اما او سئوالات ما را به پدرش منتقل میکند و او هم به اختصار پاسخ میدهد.
امیرهوشنگ قطعهای: افضلی و ماهرو به دلیل مهارتهایشان برای گویندگان "گوریل انگوری" انتخاب شدند
امیرهوشنگ قطعهای، مدیر دوبلاژ درباره انتخاب صادق ماهرو و اصغر افضلی برای گویندگی شخصیتهای انگوری و بیگلی بیگلی به خبرنگار مهر میگوید: این دو گوینده از کمدینگوهای خیلی خوب در عرصه دوبلاژ هستند و همیشه کارهایشان شاخص است. با توجه به ویژگیهای صدای این دو گوینده و مهارتی که در کارشان داشتند، به همین دلیل آنها را برای گویندگی کارتون "گوریل انگوری" انتخاب کردم و فکر میکنم دوبله این کارتون سال 62 یا 63 انجام شد.
وی درباره بداههگویی در این کارتون که در دهه 60 در دوبله رایج بوده، توضیح میدهد: در این کارتون آقایان ماهرو و افضلی خیلی بداهه میگفتند. البته این کار با هماهنگی من انجام میشد، اما بداههگویی آن دو خیلی به بامزه شدن این کارتون کمک کرد.
شروین قطعهای بعد ازانتقال جواب سئوالاتم میگوید: در آن سالها که این کارتون پخش میشد در مقطع راهنمایی تحصیل میکردم، حتی وقتی بعضی مواقع همراه پدر میرفتم تا با فضای کار پدرم آشنا شوم. تمام آن لحظات واقعاً خاطرهانگیز بود.
اصغر افضلی: گویندگی صدای بیگلی بیگلی برایم شیرین بود
اصغر افضلی، گوینده بیگلی بیگلی درباره گویندگی کارتون "گوریل انگوری" به خبرنگار مهر میگوید: برای دوبله این کارتون بداهه زیاد میگفتیم. البته در زمان گذشته برای دوبله فیلمها و کارتونها برای بامزه شدن کار از بداهه استفاده میکردیم، اما به مرور زمان این بداههگویی کمرنگ شده است. نمیدانم دلیل این مسئله چیست؟
وی یادآور میشود: وقتی من بخشهایی از این کارتون را قبل از دوبله دیدیم، لذت بردم و احساس کردم با دوبله خوب خیلی بامزه میشود. گرچه در آن سالها کار دوبله مثل الان راحت نبود و سیستمها دیجیتال نبودند و وقتی میخواستیم یک فیلم یا کارتون را دوبله کنیم باید زمان زیادی میگذاشتیم. به یاد دارم وقتی کارتون "گوریل انگوری" هم پخش میشد بچهها از دیدن آن خیلی لذت میبردند و با ذوق زیادی آن را میدیدند. به هر حال مدیر دوبلاژ و گویندگان برای دوبله این اثر زحمت زیادی کشیدند.
این گوینده در پاسخ به این سئوال که چند درصد از محبوبیت کارتون "گوریل انگوری" مدیون دوبله خوباش است، میگوید: 80 درصد محبوبیت این کارتون به خاطر دوبله است. این کارتون فقط محبوب کودکان نبود، بلکه بزرگسالان هم با علاقه این کارتون را دنبال میکردند. آقای ماهرو با صدای بمی که داشت به زیبایی صدای انگوری را گفت و من هم بیگلی بیگلی را میگفتم.
وی ادامه میدهد: واقعاً این شخصیت را دوست داشتم و گویندگی آن برایم شیرین بود. باید اشاره کنم بیشتر بداههگوییها سر ضرب و در هنگام ضبط بود. گرچه سالها از دوبله این کارتون میگذرد، اما هنوز هم به خاطر دارم که مردم این کارتون را دوست داشتند.
افضلی درباره اینکه چرا دیگر کارتونها مثل گذشته شیرین نیستند، میگوید: در گذشته کارتونهایی که خریداری میشد حسی و عاطفی بودند و این مسئله در کارتونها پررنگ بود، اما الان کارتونها کامپیوتری شدند و جذابیت لازم را ندارند.
وی در پایان تاکید میکند: گوینده کارتون "گوریل انگوری" جایگاه خوبی در کارنامه کاریام دارد و هنوز هم بعد از این همه سال برخی دیالوگها را به خاطر دارم.
صادق ماهرو: بچهها در هنگام پخش کارتون "گوریل انگوری" نامههای زیادی میفرستادند
صادق ماهرو، گوینده انگوری درباره گویندگی این کارتون به خبرنگار مهر میگوید: سالهای زیادی از دوبله این کارتون میگذرد. ما برای بامزه شدن این کارتون بداههگویی میکردیم. البته اینطور نبود که از قبل با همدیگر تکه کلامهای بامزه را هماهنگ کنیم، بلکه هنگام ضبط این اتفاق میافتد. باید اشاره کنم که در آن سالها کار دوبله راحت نبود و زمانبر بود. در حالی که الان با دیجیتال شدن سیستمها دوبله راحت شده است.
وی درباره بازتابهای بعد از پخش کارتون "گوریل انگوری" میگوید: در آن سالها آقای صفا مدیر بخش دوبلاژ بودند. به یاد دارم وقتی این کارتون پخش میشد نامههای زیادی از سوی بچهها فرستاده شده بود و پدر و مادرها ما را تشویق میکردند.
این گوینده ادامه میدهد: در آن سالها 13 قسمت اول این کارتون را برای دوبله به امیرهوشنگ قطعهای سپرده بودند و او مدیریت دوبلاژ آن را بر عهده داشت. بعدها دوبله سری جدید این مجموعه را به خانم ناهید امیریان سپردند و او مدیر دوبلاژ شد. به یاد دارم آقای اکبر منانی را برای صدای انگوری دعوت کردند و او هم در این کارتون حرف زد، اما مسئولانی که این کارتون را قبل از پخش میدیدند تا نظارت داشته باشند، صدای آقای منانی را تایید نکردند و دوستان هم با من تماس گرفتند و به ایران آمدم تا به جای این شخصیت کارتونی صحبت کنم و بعد صدای آقای منانی را برداشتند و صدای من را میکس کردند.
ماهرو در پاسخ به این سئوال که چرا دیگر کارتونها همچون گذشته برای بچهها شیرین نیست، توضیح میدهد: به دلیل اینکه کارتونها کامپیوتری شدند. در گذشته برای ساخت یک کارتون زحمت زیادی میکشیدند. مثلاً والت دیزنی برای ساخت هر پلان از یک از کارتون زمان زیادی صرف میکرد.
این گوینده یادآور میشود: در حال حاضر با کامپیوتری شدن کار راحت شده است. اگر قبلاً سالها طول میکشید الان ظرف سه ماه کارتون آماده میشود، حتی در گذشته برای دوبله کارتونها در کشورهای مختلف از هنرپیشگان معروف استفاده میشد. تمامی این مسائل باعث شده که دیگر کارتونها همچون گذشته شیرین نباشد.
وی درباره اینکه دوبله کارتون "گوریل انگوری" چه جایگاهی دارد، میگوید: جایگاه بسیار خوبی دارد. این کارتون توانست محبوبیت خوبی میان بچهها و حتی بزرگسالان پیدا کند. الان هم وقتی شما در گوگل نام این کارتون را بزنید سایتهای مختلف را میبینید که درباره این کارتون نوشتهاند. من نمیدانم این سایتها زیر نظر چه کسانی است، اما جالب است که مرتب بعد از گذشت این همه سال درباره این کارتون مینویسند، حتی چند ماه پیش پسر بچهای به من ایمیل زد و از ماشین گوریل انگوری و بیگلی بیگلی پرسیده بود و من هم برایش نوشتم که سوار ماشینشان هستند.
این گوینده اشاره میکند: من 72 سال دارم و قطعاً دیدن چنین مواردی برای من به عنوان گوینده خیلی لذتبخش است. از توجه شما هم به این کارتون تشکر میکنم.
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گزارش: فاطمه عودباشی
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