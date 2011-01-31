روایت جدید حسن زاده از "نمکی و مار عینکی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،فرهاد حسن زاده درباره این کتاب گفت: "نمکی و مار عینکی" یک داستان بلند بر اساس یک افسانه است. منتها افسانه‌ای که آفرینشی است و بر اساس تخیل خلق شده است.

این نویسنده درباره داستان کتاب بیان کرد: این اثر که در حال و هوایی افسانه‌های ایرانی خلق شده، به ماجراهای شخصیت‌محوری با عنوان نمکی اختصاص دارد که با کمک مارعینکی به دنبال هفت دزد یاقوت‌های پادشاه می‌رود.

وی با بیان اینکه این کتاب برای گروه سنی کودک و نوجوان است، افزود: این کتاب 10 سال پیش منتشر شد و در چاپ دوم با ویرایش و صفحه آرایی جدید منتشر می شود.

حسن زاده همچنین با اعلام ساخت انیمیشنی براساس این کتاب گفت: براساس این کتاب انیمشینی تولید می شود که این انیمیشن در مراحل صداگذاری قرار دارد.

کتاب "نمکی و مار عینکی" تولید دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است که در 276 صفحه توسط سوره مهر منتشر شده است.